Učitelská platforma nabízí pedagogům příklady slovního hodnocení

Ilustrační foto - Školáci ze třídy 1. A ze Základní školy Řezníčkova v Olomouci s učitelkou Veronikou Kopečnou pokračovali ve výuce 4. ledna 2021 po návratu z vánočních prázdnin. Do lavic se vrátili jen žáci prvních a druhých tříd základních škol, znovu se otevřely ještě mateřské a speciální školy. Zbytek žáků a studentů se kvůli šíření epidemie koronaviru opět učí distančně. ČTK/Peřina Luděk

Praha - Spolek Učitelská platforma sdružující pedagogy z různých úrovní škol vypracoval přehled, jak mohou vypadat různé druhy slovního hodnocení. Pedagogové se v něm mohou inspirovat mimo jiné pro vysvědčení za první pololetí tohoto roku. ČTK o tom dnes informovala předsedkyně platformy Petra Mazancová. Na přehled s inspiracemi od spolku upozornilo na svém webu i ministerstvo školství a rozeslalo ho do škol. Úřad tento týden školám doporučil, aby vzhledem k výuce na dálku hodnotily žáky na pololetním vysvědčení spíš slovně než známkami.

Pololetní vysvědčení se letos bude rozdávat v situaci, kdy kvůli opakovanému uzavření škol většina žáků absolvovala převážnou část pololetí s výukou na dálku. Ministerstvo proto tento týden školám poslalo návod, podle kterého by kvůli nedostatku známek měly využívat spíše slovní hodnocení. Pedagogové by se při tvorbě vysvědčení neměli zaměřovat jen na plnění běžných úkolů, ale třeba i na odpovědnost dětí za vlastní učení, jejich schopnost práce s časem či to, jak si osvojily práci s počítačem.

Učitelská platforma, která podle svého vedení sdružuje asi 900 pedagogů a má facebookovou skupinu s 14.000 členy, se rozhodla pro slovní hodnocení připravit podpůrný materiál. Čtyřiadvacetistránkový souhrn přináší ukázky 12 druhů slovní zpětné vazby, které vznikly na školách z různých částí republiky. Materiál obsahuje ukázky průběžných hodnocení ve čtvrtletí, slovní hodnocení na vysvědčení nebo i osobní dopisy, které učitelé píšou žákům jako doplněk k vysvědčení v pololetí či na konci školního roku.

Podle Mazancové jsou ve využívání hodnocení ve školách velké rozdíly. Většina zřejmě i v tomto pololetí zůstane u klasického známkování. Důvodem je mimo jiné to, že slovní hodnocení je pracnější a že známky vyžadují i rodiče. Předseda Asociace ředitelů základních škol tento týden odhadl, že ke slovnímu hodnocení se letos uchýlí zhruba deset procent škol. Podotkl, že nemá příliš smysl, pokud škola celé pololetí známkovala.

Podle dat České školní inspekce z roku 2018 využívalo k hodnocení pouze známky 52 procent českých základních škol, 6,5 procenta škol hodnotilo jen slovně. Ostatní školy využívaly kombinaci obou forem nebo jiné způsoby hodnocení.

Podle neziskové organizace EDUkační LABoratoř, která se věnuje vzdělávání, v poslední době řada lidí mylně zaměňuje slovní hodnocení a takzvané formativní hodnocení. Na vysvědčení podle ní patří hodnocení shrnující, ať už formou známek, či slovní. Formativní hodnocení má být naproti tomu průběžné, může být ústní i písemné a má obsahovat informaci, co a jak má žák zlepšit, přičemž následně má mít dítě prostor na tom zapracovat. Pokud součástí taková zpětná vazba a motivace není, tak se za formativní hodnocení nemohou označovat nejen známky, ale ani třeba emotikony, získaná procenta či body, upozornila organizace.