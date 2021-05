Učitelé: Vláda by neměla upřednostňovat otevírání obchodů před SŠ

Praha - Učitelé sdružení ve spolku Učitelská platforma vytýkají vládě, že upřednostňuje znovuotevření obchodů a další rozvolňování před obnovením prezenční výuky a školních aktivit pro středoškoláky. Podle spolku se tak ukazuje, že prohlášení kabinetu o prioritě návratu do škol nejsou pravdivá. Zástupci platformy to dnes sdělili ČTK v tiskové zprávě.

Podle vlády by se od 10. května měly otevřít v celém Česku obchody a v celé zemi by také měla fungovat rotační výuka v základních školách. Už dnes se vrátila část dětí na druhý stupeň v Praze a šesti krajích. V těchto regionech se rovněž plně otevřely školky. Již dříve začala rotační výuka také na prvním stupni základních škol a obnovila se praktická výuka středoškoláků a posledních ročníků vysokých škol. Zbývající ročníky vysokých škol mají mít praktickou výuku od příštího týdne.

S návratem středoškoláků k teoretické výuce počítá ministerstvo školství při poklesu počtu nemocných v týdenním průměru asi 75 případů na 100.000 lidí. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by to mohlo být od 17. května. Nyní je za sedm dnů 134 nově nakažených na 100.000 obyvatel.

Předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová se ale obává, že se s návratem středoškoláků do škol se do konce tohoto školního roku již nepočítá. "Pokud má být přitom vzdělávání opravdovou prioritou této vlády, měla by zajistit návrat všech dětí do škol a až poté řešit další rozvolňování," uvedla. Pozastavila se třeba nad tím, proč školy zůstávají zavřené, když se uvolňují opatření například ve sportu. "Považuji za absurdní, že ve chvíli, kdy budou moct tisíce lidí společně chodit na sportovní utkání, nebude možné, aby žáci v mnohem menším kolektivu nemohli vyjet na vodu nebo na výlet," řekla.

Odsun vzdělávání z předních příček vládních priorit je podle Učitelské platformy patrný i v očkování školských pracovníků. "Když se 12. dubna začali vracet první žáci zpět do škol, bylo alespoň jednou dávkou očkováno pouze 36 procent pracovníků ve školství. Necelá polovina z těch, kteří se k očkování registrovali, ještě neznala ani termín vakcinace," uvedl spolek. Podle Mazancové by proto vláda měla zajistit, aby se učitelé mohli doočkovat v co nejkratším možném čase.

Pracovníci v regionálním školství se mohli prioritně registrovat k očkování proti covidu-19 od 28. února do 27. března. Alespoň jednu dávku vakcíny podle ministerstva zdravotnictví dostalo kolem 165.000 školských zaměstnanců a zhruba 82.000 má i druhou dávku. Podle odhadu ministerstva školství pracuje v regionálním školství kolem 330.000 lidí. Dnes se otevřel registrační systém pro přednostní očkování pedagogů vysokých škol.

Spolek Učitelská platforma sdružuje asi 900 pedagogů a má facebookovou skupinu s 16.400 členy. Učitelů v ČR je podle ministerstva školství kolem 170.000.