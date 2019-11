Učitelé v Česku stávkují, zapojena je více než polovina škol

Praha - Učitelé v celém Česku dnes stávkují kvůli platům. Vadí jim, že vláda neplní slib o růstu učitelských platů, který dala. Do stávky je nějakým způsobem zapojena více než polovina škol, uvedly po dvou hodinách stávky školské odbory. Zavřeno zůstalo 1221 škol, provoz omezilo přes 2700 škol a téměř tři tisícovky škol vyjádřily stávkujícím podporu, aniž stávkují. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) ale odborářská čísla o počtu zapojených škol neodpovídají skutečnosti, stávku označil za debakl odborů.

Podle ranních údajů ministerstva školství, které je kvůli navýšení učitelských platů s odbory ve sporu, se ke stávce připojila desetina až čtvrtina škol. Vychází z údajů, které shromáždilo ze 75 procent škol v devíti krajích.

"Odmítám, že stávka je zpackaná, že neměla žádný důvod a že nic neovlivní. Není to pětina nebo desetina škol, o kterých hovoří pan ministr (školství Robert Plaga, ANO)," řekla dnes na tiskové konferenci místopředsedkyně školských odborů Markéta Seidlová. Upozornila, že se do stávky zapojila i řada škol, kde neexistuje odborová organizace.

Vláda na jaře původně plánovala zvýšení sumy na výdělky učitelů o 15 procent. V navrženém rozpočtu na příští rok nakonec počítá se zvednutím částky o deset procent, tedy zhruba o 11 miliard korun. Odbory chtěly co největší část peněz do základu platu. Požadovaly do tarifů deset procent a zbytek do odměn. Kabinet v pondělí schválil navýšení tarifního základu o osm procent. To, že kabinet tento bod neplánovaně zařadil už na své pondělní jednání a následně schválil, dnes Seidlová označila za podpásovku. Odbory nyní chtějí jednat se Sněmovnou.

Předseda školských odborů František Dobšík novinářům řekl, že bude jednat o možné úpravě státního rozpočtu, aby bylo pro učitele vyčleněno více peněz. Odbory se podle něj zaměří zejména na projednávání rozpočtu ve školském a rozpočtovém výboru, aby bylo možné ve druhém čtení zákona předložit příslušné návrhy.

Nejvíce se dnes stávkuje v Moravskoslezském kraji. Zmínila to jak Seidlová, tak i krajská předsedkyně školských odborů Dagmar Bobková Regelová. "Jde nám opravdu o to postavení pedagoga ve společnosti," uvedla Bobková Regelová. Ve většině základních i mateřských škol na Karvinsku, Ostravsku či Frýdecko-Místecku dnes školy zejí prázdnotou.

Video: Stávka na ústecké FZŠ České mládeže

06.11.2019, 12:00, autor: Hájek Ondřej, zdroj: ČTK/Video

"Kvůli dvěma procentům by asi nikdo nestávkoval, ale to napětí je dlouhodobé. Učitelé těch slibů zažili hodně, jsou neustále v nejistotě," řekl Pravoslav Němeček, ředitel českobudějovické základní školy Bezdrevská, která dnes zůstává pro žáky zavřená. V jižních Čechách stávkuje, nebo stávku podporuje přibližně 120 ze zhruba 600 škol. Téměř polovina škol stávkuje v Ústeckém kraji. Například v Praze dnes zůstalo zavřených 74 z 936 škol, 39 škol funguje částečně a stávku podporuje 52 škol. Ve středočeských školách zasáhla stávka do výuky jen částečně. V Olomouckém kraji se ke stávce připojila téměř všechna gymnázia.

Rodiče dětí ze stávkujících škol museli vyřešit, kam své děti místo školy umístí. Většinou si vzal jeden z rodičů dovolenou nebo využili k hlídání příbuzných. S nabídkou programu přišla i některá zájmová centra, v Plzni například zoologická zahrada otevřela příměstský tábor.

Podle nedávné studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) při akademickém pracovišti CERGE-EI zůstávají platy českých učitelů v posledních letech ve srovnání s ostatními zaměstnanci i jinými ekonomicky vyspělými zeměmi světa nízké. Nerostou o moc rychleji než příjmy jiných vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců a neumožňují ani výraznější odměňování kvalitnějších a zkušenějších pracovníků. "Jde o přirozený důsledek toho, že Česko na své regionální školství vydává zhruba o třetinu menší podíl hrubého domácího produktu (HDP), než je ve vyspělých zemích běžné," uvedli autoři studie.

Učitelé v ČR brali loni v průměru 35.089 Kč hrubého měsíčně. Naposledy jim platy vzrostly letos od ledna. Podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce kraje a obce zřizovaly celkem 9748 mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Pracovalo v nich 144.727 učitelů a učitelek.