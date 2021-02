Učitelé se ode dneška mohou registrovat k očkování proti covidu

Praha - Zaměstnanci škol se ode dneška mohou registrovat na očkování proti covidu-19. Jako první by se měli do Centrálního registračního systému hlásit zejména učitelé a nepedagogičtí pracovníci ve věku od 55 let výš, případně ti, kteří zajišťují provoz otevřených škol. Tato kritéria ale nejsou závazná. Výběr zaměstnanců s přednostním právem na vakcínu dostali za úkol ředitelé.

Zájemci o očkování budou muset registraci potvrdit unikátním kódem, který školám zaslalo ministerstvo školství. Tím se ověří jejich příslušnost k prioritní profesní skupině. Po výběru preferovaného očkovacího místa budou podle dostupnosti očkovacích látek následně SMS zprávou s kódem PIN 2 vyzváni k rezervaci termínu očkování. Později budou muset na očkovacím místě předložit od zaměstnavatele ještě potvrzení o práci ve škole.

Očekává se, že zájem o očkování bude mezi zaměstnanci škol veliký. Jak velký podíl se jich bude registrovat v první etapě je ale nejasné. Záležet to bude na věkovém složení a výběru pracovníků v každé jednotlivé škole. Podle odhadu ministerstva je v regionálním školství zaměstnáno 330.000 lidí. Další etapa jejich očkování by měla následovat po dvou až třech týdnech. Počítá se pro ně s vakcínou AstraZeneca, kterou někteří senioři odmítají kvůli nejasnostem o její účinnosti.

V pondělí 1. března se k registracím připojí také lidé nad 70 let a své pacienty budou moct začít registrovat rovněž praktičtí lékaři. Rozdělení začátku registrace na dnešek a pondělí vysvětlil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) tím, že by jinak mohl vzniknout moc velký nápor na systém.

Do čtvrtka bylo v ČR podáno téměř 624.000 dávek vakcíny, zhruba 233.000 lidí už dostalo potřebné dvě dávky vakcíny. Už koncem prosince začalo očkování zdravotníků, od poloviny ledna se přidali senioři nad 80 let. Těch je v současné době registrováno k očkování zhruba polovina.