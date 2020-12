Učitelé se mohou ode dneška nechat zdarma testovat na covid-19

Praha - Pedagogové se mohou ode dneška do 18. prosince nechat zdarma otestovat na covid-19. Na odběrových místech v nemocnicích a zdravotnických zařízeních jsou pro ně připravené antigenní testy, které se poslední dobou používají také v domovech seniorů. Zájem se mezi pedagogy zřejmě bude lišit v jednotlivých školách a regionech. Pokud by se testovali všichni, šlo by podle ministerstva školství asi o 170.000 lidí. Podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého by na testy mohla přijít asi třetina učitelů.

Testování přijde podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) asi na 70 milionů korun. Hradit se bude ze zdravotního pojištění. V každém okrese má být nejméně jedno odběrové místo. Zapojit by se měly i ordinace lékařů. Podrobnosti chce ministr zveřejnit na dnešní tiskové konferenci.

Ředitelé škol musí pedagogům umožnit absolvovat testování v pracovní době, pokud tím nevznikne problém se zajištěním výuky. Jinak mohou jít vyučující na testy ve svém volném čase. Na odběr s sebou musí přinést potvrzení o zaměstnání, které jim vydá vedení školy.

Antigenní testy využívají vzorek z nosohltanu jako PCR testy, na rozdíl od nich jsou ale méně přesné. Díky tomu, že se nemusí zpracovávat v laboratoři, by se učitelé měli dovědět výsledek na místě. Lidé s pozitivním testem se budou muset ihned telefonicky nahlásit svému praktickému lékaři. S příznaky nemoci budou muset do izolace, bez příznaků na místě absolvují ještě přesnější PCR test.

Vyšetření se nebude dělat u pedagogů, kteří byli kvůli onemocnění covidem-19 v nařízené izolaci a od potvrzení jejich nákazy neuplynulo víc než 90 dnů. Testovat se nebudou ani lidé, kteří už v posledních pěti dnech absolvovali PCR test s negativním výsledkem. Například v Praze se zájemci většinou musí na testování registrovat předem a odběrová místa mají už na dnešek řádově jednotky až desítky přihlášených.