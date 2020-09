Učitelé: Při jazycích či zpěvu by místo roušek mohly být štíty

Praha - Výuka cizích jazyků nebo hudební výchovy v rouškách by podle zástupců učitelů těchto předmětů nebyla zcela plnohodnotná. V cizích jazycích roušky znemožní srozumitelnost a nácvik správné výslovnosti. Pokud by se roušky nosily i při zpěvu, výuka by se omezila na procvičování dovedností a techniky dýchání. Vyplývá to z vyjádření pedagogů, které oslovila ČTK. Řešením by podle nich mohla být výuka se štíty místo roušek.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) dnes oznámil, že od pátku budou roušky povinné ve školách s výjimkou prvního stupně základních škol i při výuce ve třídách. Výjimka by měla platit také pro tělocvik, zpěv či hru na dechové nástroje. Ve většině škol se dosud nosily roušky jen ve společných prostorech, tedy na chodbách či v šatnách.

Předsedkyně Asociace jazykových škol Marcela Hergesselová dnes ČTK řekla, že jedním z předmětů, který nejde v rouškách dobře učit, je také cizí jazyk. Například na Vysoké škole finanční a správní v Praze, kde učí, proto podle ní bude výuka cizích jazyků v novém akademickém roce na dálku přes internet. "Student za prvé učitele s rouškou špatně slyší a taky musí vidět na ústa, aby viděl rty, jazyk. Vidět mluvidla je důležité, pomáhá to k tomu, aby student kopíroval, aby se naučil správně mluvit," uvedla.

"Druhá věc, která je taky zásadní, tak to je srozumitelnost," řekla. Například v angličtině, která se v českých školách vyučuje nejvíc, je podle ní mnoho slov ve výslovnosti velmi podobných. Řada jazykových škol podle ní na jaře vyzkoušela výuku v rouškách, ale brzo se podle ní ukázalo, že to přináší docela velké problémy. "Rouška znemožňuje správné porozumění," vysvětlila.

Lepší než roušky by podle ní mohly fungovat průhledné štíty. U těch může nastat problém pouze s tím, že se v nich někdy odráží světlo, řekla. To by se podle ní ale dalo vyřešit poposednutím na jiné místo, aby se štít neleskl a člověku bylo vidět do obličeje.

Co se výuky hudby týče, nařízení o nošení roušek by se podle dnešních informací nemělo vztahovat na zpěv či hru na dechové nástroje. Učitel hudební výchovy z pražského Gymnázia Nad Kavalírkou a zástupce iniciativy Hudebka pro všechny Libor Sládek ČTK řekl, že zpívání v rouškách by bylo k ničemu. "Ono i chodit s rouškou je k ničemu, protože to, co vydechnete, tedy ten kysličník, tak se do vašeho těla vrací okamžitě zase zpátky. Všichni to odneseme na svém zdraví," uvedl.

Podle výkonného ředitele Asociace základních uměleckých škol (ZUŠ) Tomáše Kolafy by se při nošení roušek při zpěvu zaměřila výuka asi hlavně na procvičování techniky dýchání a jiných pěveckých dovedností. Podobně jako Hergesselová zmínil možnost nošení štítů, které by podle něj byly lepší než roušky.

Ředitelé ZUŠ jsou podle Kolafy každopádně připraveni udělat vše pro to, aby se školy nemusely zavírat a výuka mohla pokračovat prezenčně třeba i s rouškami. Zmínil, že ZUŠ by možná i samy dokázaly vybavit děti štíty a při hře na dechové nástroje by se mohly používat třeba i roušky se zipy.