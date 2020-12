Učitelé nesouhlasí s návrhem změn v doučování, poradny jsou pro

Praha - Odborníci na inkluzivní vzdělávání a pedagogové sdružení ve spolku Učitelská platforma nesouhlasí s návrhem ministerstva školství, které chce změnit systém pro doučování žáků ve školách. Nelíbí se jim zejména to, že by se měl změnit způsob financování této podpory slabších žáků. Zástupci České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) a Učitelské platformy se shodli, že by tak mohla být ohrožena. Naopak místopředsedkyně Rady Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden Pavla Kubíčková označila návrh za krok správným směrem. Podle ní může zlepšit dostupnost pomoci pro děti, které ji potřebují.

Ministerstvo školství předložilo Legislativní radě vlády návrh, podle kterého by o doučování od ledna mohli rozhodnout i samotní ředitelé škol. Možnost předepsat doučování by neměly ztratit ani poradny. Zatímco ale dosud jsou s doučováním spojené peníze na inkluzi, nově by se na něj měly posílit rozpočty školy na odměny pro učitele. Peníze by se na to v příštím roce měly školám rozdělit podle průměrného počtu žáků ve třídách. Pro rok 2022 chce ministerstvo ještě zvážit další pomocné kritérium.

Podle ČOSIV takto ale hrozí, že se doučování nedostane všem potřebným. K tomu, aby o něm školy mohly rozhodovat pružně, není podle odborné společnosti potřeba rušit doučování jako podpůrné opatření placené z peněz na inkluzi. Nejvhodnější by bylo zachovat stávající systém doporučení z poraden s finančním zajištěním a doplnit ho o možnost poskytovat doučování i bez peněz na inkluzi, řekla ČTK Lenka Hečková z expertního týmu ČOSIV.

Návrh ministerstva podle ní povede k tomu, že učitelé nebudou mít na odměnu za doučování nárok a nebude jisté, že peníze ve školách nepůjdou na něco jiného. Vzhledem k tomu, že podíl znevýhodněných dětí se ve školách v různých regionech liší, nebude podle ní rozdělení peněz do rozpočtu škol podle průměrné obsazenosti tříd odrážet skutečnou potřebu peněz na doučování. Poukázala na to, že navíc není přesně jasné, jak by financování mělo fungovat od roku 2022.

Podle sdělení Učitelské platformy je návrh v rozporu s novou státní vzdělávací strategií, mezi jejíž hlavní cíle patří snižování nerovností ve vzdělávání. Učitelům by se podle spolku novelou navýšila práce na úkor nepřímé vyučovací povinnosti. Z návrhu podle platformy také zatím není zřejmé, jestli se již předepsané doučování bude proplácet z peněz na inkluzi i ve zbytku školního roku, nebo se platnost této podpory v novém roce zruší.

Naopak Kubíčková nepovažuje návrh za krok špatným směrem. Podle ní by školy díky novele mohly pružněji reagovat na potřeby dětí a nemusely by čekat na termín vyšetření. Školy by se podle ní měly obracet na poradny spíš až v případě, kdy nejsou schopné diagnostikovat potřeby dítěte samy. "Je ale potřeba, aby se vytvořil transparentní způsob financování, a to si v tomto ohledu musí vykomunikovat samy školy," dodala.