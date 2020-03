Účinnost roušek je sporná, často jde spíš o módu, naznačuje BBC

Londýn/Berlín - Nošení roušek je zejména v některých asijských zemích přímo společenskou nutností a v situaci nynější koronavirové epidemie je jejich absence nepřijatelná a dokonce se trestá. Jako ochrana proti koronaviru jsou přitom nespolehlivé a ani Světová zdravotnická organizace (WHO) jejich všeobecné nošení nedoporučila, upozorňuje server BBC. Mnohem účinnější je podle expertů časté mytí rukou. Agentura DPA naopak zdůrazňuje, že ochrana nosu a úst lidí s infekcí dýchacích cest může být smysluplnou ochranou před nakažením ostatních lidí. Povinná je ochrana obličeje na veřejnosti i v České republice.

Od počátku koronavirové epidemie si lidé v některých oblastech světa zcela osvojili nošení obličejových roušek a lidem bez nich hrozí, že budou považováni za společenské vyvrhele, píše BBC. "Vyjděte v těchto dnech ven bez obličejové roušky v Hongkongu, Soulu nebo Tokiu a stanete se terčem odmítavých pohledů," upozorňuje server.

V mnoha jiných částech světa, od Británie a USA až po Sydney nebo Singapur je zcela přijatelné chodit s odkrytou tváří. Nejde jen o vládní nařízení nebo doporučení lékařů, ale také o kulturu a dějiny. To by se však mohlo změnit se zhoršením nynější pandemie, naznačuje BBC.

Od počátku epidemie je přitom oficiální doporučení WHO jasné. Roušky by měly nosit pouze dvě skupiny lidí: ti, kteří jsou nemocní a vykazují příznaky, a ti, kteří se starají o osoby s podezřením na koronavirus.

Nikdo další roušku nosit nemusí a je pro to několik důvodů. Jedním z nich je ten, že rouška není považována za spolehlivou ochranu, upozorňuje BBC. Dosavadní výzkumy totiž ukazují, že vir se šíří drobnými kapénkami, ale ne přímo vzduchem. Proto experti říkají, že časté mytí rukou mýdlem a vodou je mnohem účinnější.

Sundání roušky pak podle BBC vyžaduje zvláštní opatrnost s ohledem na možnou kontaminaci rukou. Kromě toho mohou roušky poskytovat falešný pocit bezpečí, upozorňují BBC i DPA.

Německá agentura však zároveň poukazuje na sdělení německého Institutu Roberta Kocha (RKI), který na svých webových stránkách uvádí, že ochrana nosu a úst nebo alespoň textilní bariéra u lidí s infekcí dýchacích cest může být smysluplná pro ochranu ostatních.

V Číně, Hongkongu, Japonsku či v Thajsku se všeobecně předpokládá, že každý může být nositelem viru - i zdraví lidé. V duchu solidarity tak člověk musí před sebou chránit ostatní, popisuje BBC přístup mnoha Asiatů. Některé z místních vlád vyzývají k nošení roušek každého a v některých částech Číny hrozí za nenošení roušky zatčení a trest.

Mezitím i v Indonésii a na Filipínách, kde je podezření na mnoho nepodchycených případů nové infekce, většina lidí ve velkých městech začala nosit roušky, aby se ochránili před ostatními, všímá si BBC.

V mnoha asijských zemích však bylo nošení roušek kulturní normou už před koronavirovou epidemií. Staly se dokonce módním sebevyjádřením. Jednu dobu byly například na trzích Hongkongu hitem roušky s kočičím motivem komiksové postavičky Hello Kitty.

V mnoha zemích jihovýchodní Asie, zejména v hustě obydlených městech, mnozí roušky nosí zkrátka kvůli znečištění ovzduší, upozorňuje BBC.

Módní ochrana úst s kytičkami, proužky nebo v křiklavých barvách se už stala populárnější i v Německu, soudí DPA. Sama sebe ale člověk obyčejným kusem látky před nákazou neochrání, upozorňuje agentura.

Německý virolog Christian Drosten však před několika dny řekl, že kdyby roušku nosil každý, začalo by opatření dávat smysl. Šíření infekce by se pak podle něj patrně trochu utlumilo. Vzhledem ke kulturním rozdílům mezi Evropou a Asií ale ani Drosten neočekává, že by se nošení roušek stalo v západní společnosti standardem.

Epidemiolog z Hongkongské univerzity Benjamin Cowling podtrhl, že v celosvětové válce proti viru se počítá každá troška snahy. "Pokud bude obličejové roušky používat mnoho lidí v hustě zalidněných oblastech, bude to myslím mít nějaký efekt na přenos mezi lidmi a my v tuto chvíli hledáme jakékoli malé opatření, jímž můžeme přispět k omezení přenosu. Má to smysl," uzavřel Cowling.