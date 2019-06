Uchazeči o prezidentskou nominaci kritizují setkání Trump-Kim

Washington - Uchazeči o nominaci Demokratické strany do prezidentských voleb v příštím roce dnes kritizovali současného šéfa Bílého domu Donalda Trumpa za schůzku se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Setkání podle nich nic nepřineslo, bylo nepřipravené a pomohlo jen severokorejské propagandě. Informovala o tom dnes agentura Reuters.

Trump se dnes v demilitarizované zóně na hranicích Severní a Jižní Koreje setkal s Kim Čong-unem a jako první americký prezident dokonce nakrátko vstoupil na území komunistické KLDR. Při 50minutovém rozhovoru se oba vůdci shodli na obnovení rozhovorů o jaderném odzbrojení KLDR.

Šéf Bílého domu si vysloužil za svůj krok pochvalu například od jihokorejského prezidenta Mun Če-ina či papeže Františka, v demokratickém táboře ve Spojených státech se ale na hlavu prezidenta snesla kritika.

"Náš prezident by neměl plýtvat americkým vlivem na fototermíny a výměnu milostných dopisů s bezohledným diktátorem," kritizovala dnes Trumpa na twitteru uchazečka o demokratickou nominaci do prezidentského klání v příštím roce, senátorka Elizabeth Warrenová. Také podle senátorů Bernieho Sanderse a Kamaly Harrisové byla schůzka jen příležitostí pořídit si společnou fotografii.

"Oslabil ministerstvo zahraničí... Pokud máme světu přinést mír, musíme mít silné ministerstvo zahraničí, musíme postupovat diplomaticky, ne jen pořádat fototermíny," uvedl Sanders, který se už před minulými prezidentskými volbami pokoušel získat nominaci Demokratické strany do prezidentského klání, podlehl tehdy ale Hillary Clintonové.

Podle Juliána Castra, dalšího kandidáta na demokratickou nominaci, je správné "hovořit s našimi protivníky, otevírat diplomatické kanály", Trump ale dnešním setkáním jen zlepšil obraz diktátora a navzdory třem setkáním s Kimem ničeho nedosáhl. Stejně se vyjádřil i další demokratický uchazeč o prezidentský úřad Beto O'Rourke.

Mluvčí Joea Bidena, bývalého amerického viceprezidenta a favorita klání o demokratickou nominaci, Trump "rozmazluje" diktátory na úkor bezpečnostních zájmů Spojených států.

Senátorka Amy Klobucharová kritizovala především to, jak málo bylo setkání připravené. Trump sám prezentoval dnešní události jako částečnou improvizaci. Do podobných jednání musí podle Klobucharové ale Spojené státy vstupovat s jasnou představou a jasnými cíly. "Není to tak jednoduché, jako kdybyste šli a přinesli teplé jídlo přes plot sousedovi diktátorovi," uvedla.