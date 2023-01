Uchazeči o Hrad: Babiš zůstává pro ČR nebezpečím, porazme ho ve volbách

Praha - Andrej Babiš (ANO) i nadále zůstává nebezpečím pro Českou republiku, přispívá k rozvracení demokracie a voliči by mu měli vystavit vysvědčení v nadcházejících prezidentských volbách. Vyplývá to z reakcí prezidentských kandidátů na dnešní rozsudek soudu v kauze Čapí hnízdo. Babiš, kterého soud zprostil obžaloby, patří mezi favority víkendových voleb.

"Rozumím tomu, že rozhodnutí soudu mnohé z Vás rozzlobilo, ale zachovejme chladnou hlavu a místo kritiky soudu pojďme jako zodpovědní občané Andreji Babišovi vystavit vysvědčení ve volbách. Na to tu máme demokracii," napsal na twitteru jeden z favoritů volby Petr Pavel. Uvedl také, že Babišovi posílenému rozhodnutím soudu a o voliče Josefa Středuly, který z volby v neděli odstoupil, se musí postavit někdo, kdo má potřebné zkušenosti a své největší bitvy už má za sebou. Voličům vzkázal, že Babiše s jejich pomocí porazí, a vyzval je, aby přišli k volbám.

Podle další z favoritek volby Danuše Nerudové je potřeba rozhodnutí soudu respektovat. "Máme nezávislou justici a tato kauza nebyla zpolitizovaná, jak sám Andrej Babiš tvrdil. Nic to ale nemění na tom, že Andrej Babiš v politice dlouhodobě prosazuje pouze své vlastní zájmy, přispívá k rozvracení demokracie," sdělila ČTK prostřednictvím svého mluvčího. Dodala, že v druhém kole Babiše porazí.

Rozhodnutí soudu je třeba respektovat i podle Marka Hilšera. Kauza Čapí hnízdo je ale podle něj pouze malý střípek v mozaice negativního působení Babiše v Česku. Řada věcí podle něj zůstává nevyjasněná, například otrávení Bečvy. "Andrej Babiš a jeho dlouhodobý střet zájmů zůstává nebezpečím pro ČR," uvedl.

Podle Pavla Fischera osvobozující rozsudek neznamená, že se Babiš nedopustil podvodu, ale nepodařilo se prokázat trestný čin. Poukázal na to, že Babiš na základě rozsudku hodnotí justici jako nezávislou. "Kdyby ale rozhodla jinak, nezávislá by už nebyla? Co je to za nesmysl? Svými nebezpečnými výroky o politickém procesu Andrej Babiš systematicky podrýval důvěru v nezávislou justici," sdělil Fischer ČTK. Nyní by se měl podle něj okamžitě omluvit a vyvodit z toho pro sebe důsledky.

Podle Karla Diviše je rozsudek pro Babiše do posledního předvolebního týdne dobrá zpráva, protože by ho odsouzení přinejmenším u části voličů poškodilo. "Když se na věc podíváme ale hlouběji, k žádné velké změně vlastně nedošlo. Pokud se státní zástupce odvolá, což lze očekávat, Andrej Babiš bude i nadále čekat na pravomocný rozsudek," napsal ČTK.

"Ano, soud zprostil pana Andreje Babiše obvinění. Opakovaně jsem říkal, že v demokratické společnosti rozsudky činí soudy, nikoliv média," sdělil ČTK Tomáš Zima.