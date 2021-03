Praha - Slevy ve veřejné dopravě pro studenty a důchodce loni stály 3,47 miliardy korun, což je meziročně o 2,31 miliardy méně. Náklady loni stlačila koronavirová krize, která po většinu roku výrazně omezila cestování. Na dotaz ČTK to uvedlo ministerstvo dopravy. Stát poskytuje pro žáky a studenty do 26 let a seniory nad 65 let slevu na jízdném ve veřejné dopravě 75 procent.

Slevy platí od září 2018. Od té doby za ně stát dopravcům zaplatil přes 11,15 miliardy korun.