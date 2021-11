Paříž - Dvanáct etap, 4258 kilometrů měřených zkoušek a celkem 8375 km dlouhou trať připravili pořadatelé 44. ročníku Rallye Dakar pro závodníky, kteří se v sobotu 1. ledna postaví na start slavné soutěže. Bude mezi nimi i početná česká skupina v čele s motocyklistou Martinem Michkem, Martinem Prokopem v kategorii automobilů nebo Martinem Macíkem mezi kamiony. Již potřetí za sebou se Dakar uskuteční v Saúdské Arábii, přičemž start i cíl bude mít v Džiddě.

"Musím říct, že jsem nad trasou přemýšlel dlouho. Nejvíce mě asi překvapila maratonská etapa dva tři, jsem opravdu zvědavý, proč je takhle brzy. Může se stát, že se rozhodne hodně brzy, takže všichni budou muset být obezřetní. Čekají nás dokonce nová pravidla týkající se výměny pneumatik, což bychom se měli brzy dozvědět," uvedl Macík, který byl jedním z hostů slavnostního představení podoby Dakaru 2022 v Paříži.

Čtvrtého muže kategorie kamionů v letošním roce mrzí, že trať nepovede do pouště Rub al-Chálí. "Protože čím těžší a drsnější Dakar, tím lépe pro nás. Máme to vyzkoušené, víme, jak jezdíme. Kilometrů, které nás čekají, je ale naprostý dostatek," řekl Macík. Nebojí se, že by na trati bylo málo písku. "Zejména v závěrečných etapách, kde bude i hodně šutrů a bude to opravdu náročné," dodal člen týmu Big Shock Racing.

Nadcházející ročník bude poprvé součástí nově založeného mistrovství světa v cross country rallye, jehož promotérem je francouzská společnost A.S.O, která stojí za Dakarem.

Posádky s českou účastí:

Motocykly: Milan Engel (KTM), Martin Michek (KTM), Jan Brabec (KTM), David Pabiška (KTM).

Čtyřkolky: Tomáš Kubiena (Yamaha), Zdeněk Tůma (Yamaha).

Auta: Martin Prokop, Viktor Chytka (Ford); Miroslav Zapletal, Marek Sýkora/SR (Ford).

SSV (buggy): Josef Macháček, Pavel Vyoral (Can-Am).

Kamiony: Martin Macík, František Tomášek, David Švanda (Iveco); Aleš Loprais, Petr Pokora, Jaroslav Valtr ml. (Praga); Martin Šoltys, Roman Krejčí, Jakub Jiřinec (Iveco); Tomáš Vrátný, Jaromír Martinec, Bartolomiej Boba/Pol. (Ford); Tomáš Tomeček, Leopold Paďour, Niccolo Funaioli/It. (Tatra); Ignacio Casale/Chile, Álvaro León/Chile, Tomáš Šikora (Tatra); Téo Calvet/Fr., David Schovánek, David Hoffmann (Tatra).

Klasik: Ondřej Klymčiw, Tomáš Böhm (Škoda 130 LR); Martin Čábela, Olga Lounová (Mercedes G500); Olga Roučková, Robert Knobloch (Suzuki Samurai); Dušan Randýsek, František Randýsek (Land Rover); Zdeněk Ondráček, Vlastimil Forejt (Toyota Land Cruiser); Petr Fiala, Tomáš Fiala (Land Rover); Radovan Kazarka/SR, Josef Kalina, Róbert Kasák/SR (Tatra 815).

Program 44. ročníku Rallye Dakar v Saúdské Arábii:

1. ledna - prolog: Džidda - Háil (636 km celkově/19 km rychlostní zkouška),

2. ledna - 1. etapa: Háil - Háil (546/334),

3. ledna - 2. etapa: Háil - Artavíjá (585/339),

4. ledna - 3. etapa: Artavíjá - Kajsumá (554/368)

5. ledna - 4. etapa: Kajsumá - Rijád (707/465),

6. ledna - 5. etapa: Rijád - Rijád (563/348),

7. ledna - 6. etapa: Rijád - Rijád (635/421),

8. ledna - volný den (Rijád),

9. ledna - 7. etapa: Rijád - Davadmí (700/401),

10. ledna - 8. etapa: Davadmí - Vadí ad-Davásir (828/394),

11. ledna - 9. etapa: Vadí ad-Davásir - Vadí ad-Davásir (490/287),

12. ledna - 10. etapa: Vadí ad-Davásir - Biša (757/374),

13. ledna - 11. etapa: Biša - Biša (500/345),

14. ledna - 12. etapa: Biša - Džidda (676/163).

rte ura