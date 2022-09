Účastníci tichého pochodu upozornili na podle nich nízké tresty za domácí násilí

Praha - Tichým pochodem k sídlu ministerstva spravedlnosti lidé upozornili na to, že tresty za domácí a sexuální násilí jsou podle nich v některých případech příliš mírné, například podmínečné. Z Palackého náměstí v Praze jich vyrazily podle odhadu ČTK řádově stovky, nesli transparenty s nápisy "spravedlivé tresty", "podmínka nestačí" nebo "pláč není předehra". Po skončení pochodu lidé navázali fialové stužky na mříže u oken ministerstva.

"Fialová stužka je symbolem obětí domácího násilí," uvedla v projevu pořadatelka pochodu, advokátka Lucie Hrdá. Tichý pochod měl podle ní symbolizovat časté mlčení obětí takového typu násilí. Naopak hlasitě účastníci, mezi nimiž většinu tvořily ženy, reagovali na citace z rozsudků, které zazněly na úvod shromáždění. Například na verdikt, kdy byl muž odsouzen za více než sedm let trvající týrání, vyhrožování pistolí a znásilnění družky tříletou podmínku.

První podobný pochod iniciativa Bez trestu pořádala před rokem. Upozornit chce mimo jiné na to, že podle dostupných dat odejde každý druhý pachatel znásilnění od soudu s podmíněným trestem. Podmínky dostanou také tři čtvrtiny pachatelů trestného činu týrání osoby žijící ve společném obydlí. Zjišťovat a analyzovat rozsudky za domácí násilí je podle Hrdé ještě složitější než loni. "Bohužel před měsícem ministerstvo veřejnou databázi rozsudků úplně vypnulo, protože na to má málo lidí a nestíhá se to," řekla Hrdá.

Projekt usiluje také o to, aby vzdělávání soudů a státních nástupců o těchto typech násilí bylo povinné. Podle něj se v rozhodování českých soudů objevují předsudky o obětech, pachatelích a sexualizovaných trestných činech.

Zákon o soudech a soudcích - a také zákon o státním zastupitelství - zakotvuje pro tyto profese povinnost "dbát soustavným vzděláváním o prohlubování svých odborných právních a dalších znalostí potřebných pro řádný výkon funkce". Využívat mohou i vzdělávací akce pořádané Justiční akademií, která podle ministerstva pořádá řadu akcí i na toto téma.

Institut pro kriminologii a sociální prevenci podle ministerstva aktuálně provádí na téma domácího násilí výzkum, který by měl ministerstvu poskytnout reprezentativní data.