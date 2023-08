Účastníci průvodu hrdosti Prague Pride vyrazili z Můstku na Letnou

Praha - Z Václavského náměstí vyrazil dnes po 12:30 průvod hrdosti Prague Pride na Letnou, podle odhadů se ho účastní desítky tisíc lidí včetně některých politiků, velvyslanců či známých osobností. Lidé nesou transparenty, duhové vlajky či jiné doplňky, někteří mají barevné masky či kostýmy. Přes centrum hlavního města a Čechův most dojdou účastníci pochodu odpoledne na Letenskou pláň, kde je až do večera připravený kulturní program. Akce zakončí letošní 13. ročník týdenního lidskoprávního festivalu o životě leseb, gayů, bisexuálů či translidí (LGBT+), jehož letošním tématem byly tradice a jejich význam pro fungování společnosti s mottem Tradičnější, než si myslíte. Pořadatelé očekávají, že se průvodu letos zúčastní víc než loňských zhruba 60.000 lidí.

Policie uvedla, že bude během pochodu dohlížet na bezpečnost a veřejný pořádek v ulicích města. Připraveni jsou i členové antikonfliktního týmu pro případ možných střetů s odpůrci akce, situaci monitoruje podle zpravodajů ČTK vrtulník. Obyvatelé a návštěvníci centra Prahy musejí počítat s dočasným omezením dopravy v místech, kudy průvod povede, včetně krátkodobého odklonu tramvají.

Zhruba dvě desítky odpůrců Prague Pride se dnes sešli u sochy svatého Václava. Měli transparenty s hesly "Pride. Láska neni pýcha", "Ježíš je láska. Chce Ti pomoct" nebo "Česko není Sodoma" a dohadovali se s účastníky průvodu. Policisté ověřili podle zpravodajky ČTK jejich totožnost.

Průvod jde přes ulici Na Příkopě, Staroměstské náměstí a Čechův most a poté po schodech vyjde na Letenskou pláň. V čele jde v duchu tématu "tradice" šest osob ve folklorních krojích, z ošatek budou rozdávat chléb se solí. Svou účast přislíbili i někteří politici ze stran, které podporují projednávanou novelu zavádějící možnost uzavření manželství stejnopohlavními páry. Návrh je ve Sněmovně před druhým čtením, které se uskuteční nejdříve v listopadu.

V dnešním průvodu je například vicepremiér Ivan Bartoš či ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (oba Piráti). Na sociálních sítích svou účast avizoval i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a další.

Po trase je umístěno několik hudebních pódií na balkonech či vysokozdvižných plošinách. Čelo průvodu by mělo dojít na Letnou po 14:00. Na pláni bude stát Pride Park s hudebním programem na šesti různých pódiích, naplánovaný je do 22:00. Zazpívá i americká zpěvačka vystupující pod pseudonymem LP, která má při svém vystoupení natočit nový videoklip. V roce 2017 se proslavila albem Lost On You, které se dostalo na první místo hitparád v 18 zemích, předtím skládala písně pro Cher, Christinu Aguileru, Rihannu či Backstreet Boys.

Přehlídka Prague Pride s průvodem se uskutečnila poprvé v srpnu 2011. Tehdy vyvolala bouřlivé protesty konzervativců. V dalších letech protestní akce postupně slábly. V letech 2020 a 2021 se akce nekonala kvůli protiepidemickým opatřením v souvislosti s covidem-19.