Praha - Ve 14:00 se uzavřely volební místnosti pro druhé kolo doplňovacích voleb do Senátu v Praze 9. K volbám dnes dorazilo necelých 12 procent voličů, v pátek to bylo 8,2 procenta. Nejvyšší účast dnes byla v Praze 9, kde přišlo 11,73 procenta voličů. Nejnižší naopak v Praze 14. Minulý týden v prvním kole dorazilo asi 11,7 procenta voličů. ČTK to sdělili mluvčí městských částí, kde se volby konaly. O volné křeslo po Zuzaně Baudyšové (za ANO), která v lednu rezignovala ze zdravotních důvodů, usilovali starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS) a scenárista a zastupitel Vinoře David Smoljak (za STAN).

Nejvyšší účast byla dnes celé dopoledne v Praze 9, kde z 9,81 procenta voličů v 10:00 vzrostla na zmíněných 11,73 procenta. K urnám v poledne dorazil vyšší počet voličů i v Praze 14 a 20. Nejnižší účast měla Praha 14, kde ve 12:00 přišlo 7,54 procenta voličů, o dvě hodiny dříve to bylo 6,13 procenta. V Praze 20 se účast zvýšila z 6,17 procenta v 10:00 na 8,21 procenta voličů v poledne.

V prvním kole o hlasy usilovalo deset kandidátů. U voličů vyhrál Jarolím těsně před Smoljakem. Pro Jarolíma, který kandiduje s podporou lidovců a Svobodných, hlasovalo 24,25 procenta lidí. Smoljak získal 23,53 procenta voličů.

Volební obvod Praha 9, který je volebním obvodem číslo 24, zahrnuje devátou městskou část bez Hrdlořez, Hloubětína a části Malešic. Dále v tomto obvodu volí občané Prahy 14, Prahy 19, Prahy 20, Prahy 21, Běchovic, Dolních Počernic, Klánovic, Kolodějí, Satalic a Vinoře.