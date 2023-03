Účast u voleb v obcích s rozpadlými zastupitelstvy je mezi 15 a 50 pct

Volby do zastupitelstva obce Bílčice na Bruntálsku, 25. března 2023.

Praha - Volební účast v 33 obcích, kde si dnes lidé vybírají nová zastupitelstva, se dnes dopoledne výrazně lišila. Vyplývá to ze zjištění zpravodajů ČTK. V obci Horní Myslová na Jihlavsku, v které je 64 oprávněných voličů, vhodilo svůj hlas do urny před 11:00 kolem 50 procent lidí. V Bílčicích na Bruntálsku, kde se volby opakují vinou loňského tragického úmrtí bývalého starosty a lídra kandidátky, se volební účast pohybuje okolo 20 procent. V Babicích u Rosic na Brněnsku byla účast kolem 15 procent. Nové zastupitele mohou lidé vybírat až do dnešních 22:00, výsledky poté budou zveřejněny na volebním webu.

Lidé si volí nová zastupitelstva tam, kde se od loňských zářijových voleb rozpadla. Tyto volby jsou jedny z nejrozsáhlejších mimo řádný podzimní termín.

V Bohdanči na Kutnohorsku zatím přišla k volbám třetina voličů. Zájem o volby je také v obci Charvatce na Mladoboleslavsku. "Dosud odvolilo 80 z 270 lidí," řekla ČTK členka komise. Čtvrtinovou účast hlásí Ujkovice na Mladoboleslavsku.

V Přestavlkách na Olomoucku po zhruba 3,5 hodinách od otevření volebních místností odvolilo 32 procent voličů. Celkem jich mají na volebním seznamu 216. "Zájem je, lidé chodí pořád," uvedla členka volební komise. V Horních Nětčicích na Přerovsku odevzdalo hlas k 10:30 celkem 19 procent voličů. "Ze 187 voličů dosud odvolilo celkem 34 lidí, chodí průběžně," uvedla členka komise.

V Senince na Vsetínsku vhodilo svůj lístek do urny asi 30 procent voličů z 252. Ve Střížovicích na Kroměřížsku se zatím volební účast pohybuje kolem 28 procent z celkového počtu 194 voličů.

V Radimovicích na Liberecku, kde vybírají lidé z kandidátek dvou uskupení, od rána přišlo 70 voličů, což je zhruba 35 procent, řekla ČTK členka volební komise. Zájem je i o volby ve třech obcích v Ústeckém kraji. V Býčkovicích na Litoměřicku vhodilo lístek do urny do 10:40 celkem 98 osob z 280 voličů.

V Hojanovicích na Pelhřimovsku evidovali dopoledne 28 z 80 oprávněných voličů. Při řádných volbách na podzim tam byla účast 91,14 procenta. V obci Lhánice na Třebíčsku přišlo k urnám dopoledne 16 ze 128 oprávněných voličů. ČTK to řekli členové volebních komisí.

V obci Borovany na Písecku přišlo k volbám v první části dopoledne 28 voličů ze 174 oprávněných. "Na to, že tu budeme do deseti, je to pěkné. Účast tady bývá vždy kolem 70 procent," řekla ČTK předsedkyně komise Lenka Slámová.

V obci Kamenná Horka na Svitavsku do 11:00 přišla odvolit přibližně čtvrtina voličů. "Volby jsou zatím bez problémů," řekla ČTK zapisovatelka volební komise Kamila Bílá. V obci je 272 voličů a nové zastupitelstvo vybírají ze čtyřech kandidátek.