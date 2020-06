Účast u voleb do Senátu na Teplicku se velmi liší podle okrsků

Žena vhazuje 5. června 2020 volební lístek do urny ve volební místnosti v teplické čtvrti Trnovany v doplňovacích senátních volbách ve volebním obvodu č. 32.

Žena vhazuje 5. června 2020 volební lístek do urny ve volební místnosti v teplické čtvrti Trnovany v doplňovacích senátních volbách ve volebním obvodu č. 32. ČTK/Hájek Ondřej

Teplice - Účast u doplňovacích voleb do Senátu na Teplicku se výrazně liší podle okrsků. Zatímco v okrscích v tzv. sociálně vyloučených lokalitách hlasuje minimum lidí - kolem deseti ze stovek zapsaných voličů - ve čtvrti Trnovany v Teplicích byl odpoledne zájem voličů podstatně větší, zjistila ČTK. Hlasovat mohou lidé dnes do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Z devíti kandidátů vybírají nástupce Jaroslava Kubery (ODS), který nečekaně v lednu zemřel.

Fotogalerie

Hlasování doprovází kvůli epidemiologické situaci zvýšená hygienická opatření. Lidé musí mít při vstupu do budov roušky, které si sejmou jen kvůli ověření totožnosti.

V Bílině je vyvěšená vlajka mimo jiné na mateřské škole v ulici Švabinského. "Volební účast je velmi nízká, nikdo na otevření místnosti nečekal," řekla ČTK předsedkyně volební komise Iveta Patová. V tomto okrsku je podle ní účast vždy nízká s ohledem na to, že se nachází v sociálně vyloučené lokalitě. Z téměř 800 zapsaných voličů jich do mateřské školy přišlo k dnešním 17:00 12. Podobně nízká účast je zatím i v sousedním okrsku, kde ze zhruba 700 voličů přišlo 11. Podle členů volební komise chodí téměř výhradně starší lidé.

Naopak "dveře si podávají" celé odpoledne voliči ve střední škole stavební a strojní v Teplicích ve čtvrti Trnovany. "Neustále někdo chodí. Účast ale zatím odhadnutou nemáme," řekla ČTK předsedkyně tamní komise Iveta Šuchová.

Hlasování doprovází kvůli epidemiologické situaci zvýšená hygienická opatření. Všude je k dispozici dezinfekce a volební komisaři mají mezi sebou rozestupy. "Pokud přijdou manželé nebo partneři, necháme je jít společně, pokud jdou voliči zvlášť, upozorníme je na rozestupy, ale lidi si sami dávají pozor," řekla Šuchová.

Policie zatím žádné komplikace nezaznamenala, řekla ČTK její mluvčí. Na okolí volebních místností dohlíží i městská policie či asistenti prevence kriminality. "Nikdo nám nic mimořádného nenahlásil," řekla ČTK Pavla Doksanská z teplického magistrátu, která má na starosti organizační zabezpečení voleb.

Lidé vybírají z devíti kandidátů. "Já chodím k volbám pokaždé. Moje volba kandidáta byla tentokrát jednoznačná. Čekám od něj, pokud vyhraje, že půjde ve stopách Kubery, ale přinese i něco svého," řekla ČTK devětačtyřicetiletá Andrea. "Já vždycky vyberu toho, kdo nakonec nevyhraje, ale teď věřím, že to vyjde," uvedla třiasedmdesátiletá Helena před teplickou střední školou.

Výsledky hlasování bude Český statistický úřad průběžně zveřejňovat po skončení voleb na webu. Případné druhé kolo se uskuteční za týden. Vítěz voleb se ujme mandátu v horní parlamentní komoře na zbytek Kuberova funkčního období, tedy do 13. října 2024.

Volby do horní komory vykazují pravidelně nízkou volební účast. Za posledních deset let se v prvním kole, které se koná vždy společně s krajskými nebo komunálními volbami, volební účast pohybovala zhruba mezi 33 a 44 procenty. Ve druhém kole, které se koná o týden později samostatně, byla od roku 2010 volební účast mezi 15 a 25 procenty. U doplňovacích a opakovaných voleb bývá účast podobná druhému kolu. Při posledních senátních volbách na Teplicku v roce 2018 činila v prvním kole účast 35,64 procenta a ve druhém kole 15,73 procenta. Kubera tehdy zvítězil nad ředitelem teplického gymnázia Zdeňkem Bergmanem, který kandiduje za hnutí Senátor 21.

Lidé měli nového senátora volit na přelomu března a dubna. Vláda ale hlasování odložila kvůli krizovým opatřením v souvislosti s epidemií koronaviru. Nejvyšší správní soud následně uvedl, že kabinet jednal mimo své pravomoci.