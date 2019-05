Paříž - Sobotní již 25. mobilizace protestního hnutí "žlutých vest" naplnila očekávání o slabé účasti, když se jí podle francouzské vlády účastnilo necelých 19.000 lidí a podle protivládních aktivistů asi dvakrát tolik. Většina shromáždění se konala v poklidu, slzný plyn použila policie v Lyonu a La Roche-sur-Yon, kde bylo při potyčkách s policií několik lidí zraněno. Na jihu Francie stoupenci hnutí ráno zablokovali kruhové objezdy na jihu Francie, čímž se vrátili k původní podobě protestu. V Lyonu a Metách se "žluté vesty" připojily k pochodům za boj proti změnám klimatu.

Podle agentury AFP byl na shromážděních, která jsou namířena proti sociální a finanční politice vlády, cítit hněv jako doposud, ale také únava. Podle francouzského ministerstva vnitra přišlo do 18:00 na akce po celé Francii jen 18.900 lidí, přičemž před týdnem vláda ve stejnou denní dobu hovořila o více než 23.000 účastnících.

Z vládních čísel vyplývá, že účast při sobotních "mobilizacích" postupně klesá a sobotní údaj představuje nové minimum. Organizátoři protestů pravidelně uvádějí ve srovnání s úřady i trojnásobná čísla, v sobotu se podle jejich odhadu do protestů zapojilo na 40.000 lidí. Oproti minulému týdnu by to bylo o třetinu méně.

"Je tady určitá únava. Je to již 25 týdnů, co jsme přerušili své životy, abychom alespoň znovu našli jistou důstojnost," řekl AFP na shromáždění v Bordeaux 61letý José. Přiznává, že protivládnímu hnutí "trošku dochází dech". Prvního protestu loni v listopadu se podle vlády účastnilo 282.000 lidí.

Nejdramatičtější dnes byla podle francouzských médií situace v La Roche-sur-Yon na západě Francie, kde úřady shromáždění v centru města zakázaly, přesto se zde sešly stovky lidí. Po střetech s policií zůstalo nejméně pět demonstrantů zraněných a policie dav rozehnala slzným plynem. Stejně postupovaly bezpečnostní složky na konci pochodu v Toulouse.

V Paříži úřady povolily tři manifestace "žlutých vest". Podle ministerstva vnitra na ně dorazilo 1460 lidí, což je o 1140 méně, než registrovala vláda před týdnem. Hlavní pochod v podvečer v poklidu dorazil na náměstí de la Nation na východě metropole, informovala televize BFM TV. Několik desítek demonstrantů také přišlo na letiště Charlese de Gaulla v rámci protestu proti privatizaci pařížských letišť.

Na některých místech vyzývali aktivisté k opětovným blokádám kruhových objezdů, které charakterizovaly první týdny hnutí, zpočátku namířeného proti plánovanému zvýšení cen pohonných hmot. Televize France 3 informovala, že lidé ráno zaplnili křižovatky na jihu Francie od Montpellier po Toulouse.

V Lyonu se "žluté vesty" přidaly k manifestaci mládežnického hnutí Youth for Climate, jehož stoupenci po celé Evropě v posledních měsících požadují větší úsilí politiků v boji s globálními klimatickými změnami. V Metách se zase stoupenci protivládního hnutí účastnili "světového pochodu za ekologickou a sociální spravedlnost". Akce, na niž přišlo několik tisíc lidí, se ve městě na severovýchodě Francie konala v předvečer setkání ministrů životního prostředí Francie, Německa, Itálie, Británie, Spojených států, Kanady a Japonska.

Příčinou slabší účasti na dnešních protestech mohou být podle médií i středeční prvomájové demonstrace, jichž se žluté vesty účastnily po boku odborářů. Odhaduje se, že na akce dorazilo 150.000 až 300.000 lidí. V Paříži se pochod neobešel bez policejního zásahu a účastníci vnikli v panice i do nemocnice Pitié-Salpêtrière. Ministr vnitra Christophe Castaner se musel omluvit, protože hovořil o útoku na nemocnici. V pátek přiznal, že měl použít jiná slova.

Solidaritu se žlutými vestami vyjádřily v článku otištěném v sobotu deníkem Libération francouzské kulturní osobnosti, mezi nimi herečky Juliette Binocheová a Emmanuelle Béartová, spisovatelé Édouard Louis a Annie Ernauxová a dalších 1400 lidí. V článku, který vyšel pod titulkem Žluté vesty: Nejsme naivní, se tvrdí, že mocenský systém se "snaží hnutí žlutých vest zdiskreditovat a potlačit, zatímco největší hrozba je ekonomická a sociální".

Signatáři soudí, že základními požadavky hnutí je přímější demokracie, větší sociální a fiskální spravedlnost a také radikálnější postup při řešení naléhavých ekologických hrozeb. "Žluté vesty, to jsme my," tvrdí autoři textu, kteří přiznávají, že jsou "touto historickou mobilizací" zasaženi. Snaha potlačit hnutí se prý stupňuje, jedním z příkladů je legislativa, údajně namířená proti vandalům, ale ve skutečnosti zesměšňující základní svobody.