Ubývající počet spermií ohrožuje přežití lidstva, varuje vědkyně

Washington - Klesající počet spermií u mužů a změny v sexuálním vývoji "ohrožují přežití lidstva" a vedou ke krizi plodnosti. Ve své nové knize to napsala Shanna Swanová, reprodukční specialistka z newyorské lékařské fakulty Icahn School of Medicine at Mount Sinai, podle níž představuje nadcházející krize plodnosti globální hrozbu, jež je srovnatelná s nebezpečím, jež přináší klimatické změny.

"Současný stav reprodukční otázky nemůže příliš dlouho pokračovat, aniž by neohrozil přežití lidstva," píše Swanová ve své knize Count Down (Odpočet). Ta vychází částečně ze studie z roku 2017, jíž je Swanová spoluautorkou a podle níž klesl počet spermií v ejakulátu mužů v západních státech mezi lety 1973 a 2011 v průměru o 59 procent.

Swanová nyní tvrdí, že pokud by takový trend pokračoval, dosáhl by počet spermií nuly v roce 2045. "To je přinejmenším poněkud znepokojivé," řekla zpravodajskému webu Axios.

Swanová v knize spolu se spoluautorkou Stacey Colinovou tvrdí, že současný životní styl a působení různých chemikálií ohrožuje sexuální rozvoj a plodnost. Lidé by se při zachování dosavadních trendu mohli brzy stát ohroženým druhem.

"Aby byl druh považován za ohrožený, musí naplnit alespoň jedno z pěti stanovených kritérií. Současný stav u lidí naplňuje nejméně tři," řekl vědkyně.

Celosvětová míra plodnosti klesla mezi lety 1964 a 2018 z 5,06 dětí na ženu na 2,4. Asi polovina světových států má nyní průměrnou míru plodnosti pod hranicí 2,1. Ačkoliv za poklesem porodnosti stojí ve vyspělých státech zejména kulturní změny, Swanová varuje, že k němu přispívají rovněž biologické faktory - přibývající počet samovolných potratů, genitálních abnormalit u chlapců a dřívější nástup puberty u dívek.

Swanová rovněž svádí nepříznivý vývoj na "všudypřítomné chemikálie", jež se podle ní nachází v plastech, kosmetice a pesticidech používaných v zemědělství, a které ovlivňují funkci endokrinního systému. Jedná se například o ftaláty či bisfenol A. Roli podle ní hrají různé další faktory, jako například kouření tabáku a marihuany, či rostoucí obezita západních společností.

"Chemikálie v našem životním prostředí a nezdravé životní návyky v našem moderním světě narušují naši hormonální rovnováhu a způsobují různou míru reprodukčního rozvratu," píše v knize vědkyně.