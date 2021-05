Ubytovací zařízení se otevřou 24. května, interiéry restaurací v červnu

Beroun - Ubytovací zařízení budou moci pro rekreační účely bez omezení kapacity podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) znovu fungovat od 24. května. Hosté budou muset prokázat bezinfekčnost, a to testy na koronavirus, certifikátem o očkování nebo dokladem o prodělání nemoci covid-19. Havlíček to dnes řekl na tiskové konferenci po jednání vlády.

Klienti ubytovacích provozů budou podle Havlíčka na rozdíl od hostů restauračních zahrádek muset při příchodu doložit, že splňují podmínky pro ubytování a personál bude muset příslušné doklady zkontrolovat. Podle materiálů, které má ČTK k dispozici se budou lidé muset prokázat PCR nebo antigenním testem ne starším než 48 hodin. Ubytovat se budou smět na nejvýše sedm dní. Pro prodloužení pobytu bude nutný opětovný test, bude možné využít i schválenou samotestovací sadu na místě.

Z vládních materiálů dále vyplývá, že ubytovaní hosté budou smět být obsluhováni v hotelových restauracích, a to v čase od 06:00 do 21:59. Zakázáno bude občerstvení podávat formou švédských stolů.

Hotely, penziony a další ubytovací provozy mohly dosud sloužit jen klientům cestujícím za služebním účelem nebo lékařem. Pro rekreační účely jejich provoz vláda kvůli druhé vlně pandemie zakázala od 22. října do 2. prosince a následně od 18. prosince.

Havlíček: Interiéry restaurací by se měly otevřít v první polovině června

Interiéry restaurací by se podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) měly otevřít v první polovině června. Zatím se počítá s otevřením 50 procent kapacity provozoven, u stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé, řekl Havlíček novinářům při návštěvě Berouna.

Venkovní prostory gastronomických podniků jsou opět v provozu ode dneška. Kvůli pandemii koronaviru na ně mají přístup jen lidé, kteří mají negativní test na covid-19, podstoupili očkování nebo v posledních 90 dnech tuto nemoc prodělali.

O dalším uvolnění Havlíček vede debatu s hlavní hygieničkou a ministerstvem zdravotnictví. Podle něj by se interiéry restaurací mohly otevřít v prvním červnovém týdnu, nejpozději ve druhém. "Zatím je v plánu v té první vlně v rámci restaurací 50 procent kapacity restaurace a samozřejmě všechna opatření hygienického charakteru," uvedl ministr.

Znamená to například, že stoly by měly být od sebe vzdáleny alespoň 1,5 metru. "Určitě budou nutné testy, určitě bude nutné očkování a v zásadě zase podobný režim, jako je dneska na zahrádkách," dodal Havlíček, který dnes přijel do Berouna promluvit si s několika provozovateli restaurací a podívat se na otevřené zahrádky.