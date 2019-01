Praha - Předpokládaný úbytek realitních makléřů po zavedení nového zákona o realitním zprostředkování nezdraží jejich služby. Na 4. odborné realitní konferenci to dnes uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). Zákon podle ní projedná příští pondělí vláda. Česko má jeden z nejvyšších počtů realitních makléřů na obyvatele v Evropě. Od 15:00 je na programu vyhlášení výsledků prvního ročníku soutěže Realiťák roku 2018.

"Samozřejmě nemůžu věštit z křišťálové koule, ale určitě se nedomnívám, že by mělo zavedení zákona zdražit služby realitních makléřů. Musíme si uvědomit, že je tady spousta takzvaných garážových makléřů, kteří to nedělají jako svoje povolání. A tam přesně zákonem cílíme. Aby realitní makléři byli pojištěni, měli kvalifikaci a měli to jako povolání," řekla Dostálová.

Podle generálního ředitele realitní kanceláře Next Reality Roberta Hanzla by zákon mohl být přísnější, například v otázce kvalifikačních požadavků, povinného pojištění nebo v otázce úschovy peněz u realitní kanceláře. "Zákon vítáme. Ale přáli bychom si přísnější podmínky. Ti, kteří svoji činnost provozují správně, by je splňovali. A více by to eliminovalo zmíněné garážové realitky," řekl. Poukázal na to, že ve finančním zprostředkování musí makléř projít nějakou formou certifikace nebo kvalifikace. "V realitách nám bude postačovat praxe. Kvalifikace se týká jenom osob, které do oboru budou vstupovat," dodal.

Při úschovy peněz u realitní kanceláře mu vadí termín, že nesmí klientovi úschovu "doporučit". Podle něj by to mělo být výslovně zakázané. "Vykládáme si to tak, že když si klient sám řekne, že k nám chce dát peníze do úschovy, smíme mu to umožnit. Takže buď to úplně zakázat, nebo ať tu úschovu na svých účtech realitní kanceláře poskytují. Ale v tom případě musí skládat různé jistiny pro případné odškodnění klientů," uvedl dále Hanzl.

Podle Dostálové MMR muselo zákon navrhnout tak, aby nediskriminoval malé a střední podnikatele. Zástupci některých realitních kanceláří rovněž kritizují, že pojištění realitního zprostředkovatele je nedostatečné, když částka povinného pojištění na pojistnou událost se snížila z původních šesti milionů korun na 1,75 milionu. "I tahle částka nám působila velké problémy. Museli jsme zvolit zlatou střední cestu," dodala Dostálová.

Zákon o realitním zprostředkování by měl změnit dosavadní volnou živnost na živnost vázanou s požadavky na odbornou kvalifikaci. Makléř bude muset mít vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, ekonomie, financí, marketingu a obchodu nebo stavebnictví. Další možností je vyšší odborné nebo středoškolské vzdělání s maturitou a tři roky praxe.

Návrh zákona například počítá s povinností realitního zprostředkovatele uvádět v inzerci, ale i ve smlouvě o realitním zprostředkování všechny informace srozumitelně a způsobem, který nevzbuzuje pochybnost.

Podle údajů Českého statistického úřadu bylo v ČR ke konci loňského roku 14.602 podnikatelských subjektů, které se hlásily ke zprostředkovatelské činnosti. Po přepočtu na počet obyvatel patří v tomto ohledu Česká republika ke špičce v Evropě, na jednoho makléře připadá asi 720 obyvatel. Neoficiální odhady počítají až s 25.000 realitních zprostředkovatelů. V Německu, které je v tomto žebříčku na posledním místě, je počet obyvatel na makléře desetkrát vyšší.

Vyhlášení Realiťáka roku 2018

Hlavním cílem soutěže je snaha o povznesení realitní profese a motivace realitních makléřů k dalšímu vzdělávání a zvyšování jejich profesionality. Zároveň chce široké veřejnosti usnadnit výběr jejich průvodce na cestě za splněným snem o novém bydlení.

Jde o prestižní a ojedinělou událost ve světě realit. První ročník soutěže vznikl společným úsilím Reality.iDNES.cz a Realitního vzdělávacího institutu. Předsedkyní odborné poroty celé akce se stala ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová a záštitu nad soutěží převzala Hospodářská komora hlavního města Prahy a její sekce realitní, stavební a územního plánování.

V České republice působí více než 14 tisíc realitních makléřů a zprostředkovatelů. To je nejvíce na jednoho obyvatele v celé Evropě. Není však makléř jako makléř. Jak poznat toho nejlepšího? Tak se zrodila myšlenka na uspořádání soutěže "Realiťák roku", jehož první ročník vyhlášením výsledků vrcholí.

Na začátku stála snaha najít ty nejschopnější z řad makléřů pracujících v nejlepším zájmu klientů, kteří se na ně neváhají obrátit opakovaně. ​“Snažili jsme se o povznesení profese realitního makléře. Chceme realiťáky motivovat k lepším výkonům, sebevzdělávání a přemýšlení o vlastní profesi,” říká Ivana Cikánková z Realitního vzdělávacího institutu.

Soutěž Realiťák roku byla představena 17. dubna 2018 na 3. odborné realitní konferenci v Praze. Jedinou podmínkou pro účast makléřů v soutěži byla aktivní inzerce na 2. největším realitním portálu v ČR, Reality.iDNES.cz.

Hlasování bylo spuštěno v polovině května loňského roku a ukončeno 31. 12. 2018. Probíhalo na Reality.iDNES.cz a na webu www.RealitakRoku.cz. Hlasovat mohl kdokoliv z řad veřejnosti i odborníků z praxe. “​Na kontech více než tisícovky soutěžících se po závěrečném sčítání sešlo přes 20 tisíc hlasů, a tak není troufalé označit první ročník soutěže za velmi zdařilý," zdůraznila Ivana Cikánková.

Další ročník soutěže Realiťák roku na sebe nenechá dlouho čekat. ​“Spustíme ho již v úterý na 4. odborné realitní konferenci. Hlasování započne v únoru a ukončíme jej v listopadu. Druhého Realiťáka roku i vítěze dalších kategorií vyhlásíme v lednu příštího roku na prvním realitním plese,” říká Monika Lukášová, ředitelka soutěže Realiťák roku 2019.

“Jsme velmi rádi, že druhý ročník bude pod záštitou Asociace realitních kanceláří ČR, Realitní komory ČR, Evropského klub realitních kanceláří, Ministerstva pro místní rozvoj ČR i Hospodářské komory hlavního města Prahy. Patronkou soutěže se stane opět ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová. Celá soutěž tak získá z profesního hlediska ještě větší význam,” výkonný ředitel Reality.idnes.cz Petr Makovský.