Uber je dál ve ztrátě, rychle ale roste jeho donášková služba

San Francisco - Provozovatel alternativní taxislužby Uber vykázal ve čtvrtém čtvrtletí čistou ztrátu 986 milionů dolarů (téměř 21 miliard Kč). Stejně jako v předchozích měsících jeho hospodaření nepříznivě zasáhla koronavirová krize. Donášková služba Uber Eats ale ve stejném období vzrostla o 130 procent. Firma to uvedla ve středu po skončení burzovního obchodování.

Tržby se v posledních třech měsících roku snížily o 16 procent na 3,2 miliardy dolarů. Obrat hlavního pilíře podnikání - přepravy osob - klesl zhruba o 50 procent.

Za celý loňský rok činila ztráta Uberu 6,8 miliardy dolarů. O rok předtím byla ale kvůli vysokým nákladům na vstup na burzu ještě výrazně vyšší - 8,5 miliardy dolarů. Tržby se pak v roce 2020 snížily o 14 procent na 11,1 miliardy dolarů.

Uber do služby poskytující donášku jídla silně investuje. Loni provedl akvizici amerického rivala Postmates a koupil americkou firmu Drizly, která se specializuje na rozvoz alkoholu.

Uber ještě nikdy nebyl v zisku. Analytik Daniel Ives ze společnosti Wedbush se ale podle agentury AFP domnívá, že si firma připravila půdu pro návrat k růstu a cestu k ziskovosti do konce roku 2021 nebo na začátku roku 2022.

Menší rival Uberu společnost Lyft by do tohoto cíle mohla dosáhnout ještě rychleji. V úterý uvedla, že očekává vzestup poptávky ve druhém čtvrtletí. Díky tomu a díky dalšímu snižování nákladů odhaduje, že by mohla vykázat zisk už ve třetím čtvrtletí letošního roku.

Akcie Uberu po zveřejnění hospodářských výsledků mírně oslabily. Investoři počítali s mírně vyšším výnosem.