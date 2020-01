U ženy z Brazílie hospitalizované na Bulovce se koronavirus nepotvrdil

Praha - U ženy z Brazílie, která je hospitalizovaná v pražské Nemocnici Na Bulovce, se koronavirus nepotvrdil. Novinářům to dnes řekla Kristýna Herrmannová z Kliniky parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. Žena je umístěná na běžném oddělení izolace, nikoliv v bioboxu pro vysoce nakažlivé choroby. Pacient, který byl v nemocnici už v pátek, má výsledky negativní.

Nemocná žena pochází z Brazílie a cestovala po jihovýchodní Asii. "O tom, jestli žena zůstane v karanténě u nás v nemocnici nebo se to vyřeší jinak, musí rozhodnout krajský epidemiolog," uvedla Herrmannová. Pokud by se koronavirus potvrdil, zůstala by žena na infekční klinice Nemocnice Na Bulovce v pokoji na izolaci. "Zatím nepovažujeme koronavirus za vysoce nebezpečnou nákazu, proto nebude nutné ji přesunout do bioboxu," dodala.

Příznaky nemoci jsou shodné s chřipkou. Pokud má nemocný jen horečku a kašel, není nijak izolován. Jestliže pobýval v ohnisku nákazy, nařídí mu epidemiolog dvoutýdenní domácí karanténu. Počty evidují jednotlivé krajské hygienické stanice. V Praze jsou takto izolovány dvě ženy, které přiletěly z Pekingu přes Katar.

V případě podezření na koronavirus je podle odborníků z Bulovky nejlepší lékaři zatelefonovat. Člověk musí nahlásit, kde cestoval a jaké má příznaky. Lékaři podle toho vyhodnotí, jaké další kroky je nutné udělat.

"Není prokázáno, že by člověk byl infekční předtím, než má příznaky," vysvětlila lékařka. Do karantény tak spolu s nemocným musí jen lidé, kteří byli spolu s ním v době, kdy se u něj příznaky projevily. V případě hospitalizace se dělá výtěr z nosohltanu a odebírá krev.

Kvůli nákaze novým koronavirem již v Číně zemřelo 80 lidí, potvrzených případů nakažených je téměř 3000. Na mezinárodním letišti Václava Havla v Praze už začali cíleně vyhledávat pasažéry, kteří vykazují symptomy podobné koronaviru. O připravenosti Česka na případné rozšíření nákazy koronavirem z Číny dnes ráno také jednala Bezpečnostní rada státu.