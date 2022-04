U zápisů do ZŠ bylo v dubnu asi 142.000 dětí, Ukrajinci půjdou později

Praha - U zápisů do prvních tříd základních škol bylo tento měsíc zřejmě kolem 142.000 dětí. Vyplývá to z odhadu ministerstva školství na dotaz ČTK. K již zapsaným, kteří usednou do lavic ve školním roce 2022/2023, přibudou v červnu a červenci ještě váleční uprchlíci z Ukrajiny. Jejich počet ale ministerstvo v tuto chvíli odhadovat nechce. Záležet podle něj bude na vývoji konfliktu na Ukrajině.

Běženci se budou moct v červnu a červenci zapisovat i pro zářijový nástup do školek. Pro Čechy začnou zápisy do mateřinek v pondělí a potrvají do 16. května. Loni v září nastoupilo podle ministerstva do prvních tříd základních škol zhruba 108.000 dětí a do školek kolem 116.000.

Zápisy do prvních tříd základních škol se konají vždy v dubnu. Zatímco v uplynulých dvou letech do nich zasáhla epidemie covidu-19, takže se organizovaly distančně, letos mohly být opět tradičně prezenční. Podle zákona mohli rodiče doručit žádost o přijetí dítěte ovšem rovněž do datové schránky školy, e-mailem s elektronickým podpisem, poštou nebo osobním podáním ve škole.

Do prvních tříd mají letos v září nastoupit děti narozené od 1. září 2015 do 31. srpna 2016. Vedle nich do lavic usedne zhruba 20 procent sedmiletých, kteří loni dostali odklad. Podle odhadu ministerstva k zápisům mohlo přijít asi 114.000 šestiletých a 27.000 sedmiletých či starších. Ve výjimečných případech mohli rodiče zapsat i potomka, který do školy nastoupí v pěti letech. Takových případů by mohlo být podle ministerstva asi 1000. Školy přijímají přednostně děti ze spádových oblastí. V případě, že pro ně kapacita zařízení nestačí, rozhoduje o přijetí losování.

Ministerstvo upozornilo, že počty zapsaných v dubnu nezahrnují ukrajinské uprchlíky. Pro ně se zápisy do prvních tříd i do školek uskuteční od 1. června do 15. července. Jejich počty bude znát úřad až poté. "V tuto chvíli nelze odhadovat, záleží od různých okolností v rámci vývoje konfliktu na Ukrajině," řekla mluvčí ministerstva Aneta Lednová. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) již dříve uvedl, že v ČR je asi 125.000 ukrajinských uprchlíků ve věku od tří do 18 let.

Podle statistik resortu navštěvovalo loni v září školky v ČR zhruba 360.000 dětí a základní školy 965.000. K 7. dubnu bylo podle ministerstva v mateřských školách 3310 ukrajinských uprchlíků a v základních 23.204. Školky měly ještě kolem 12.900 volných míst a základní školy přibližně 150.500. Situace v jednotlivých regionech se ale lišila. V případě potřeby by podle zjištění ministerstva mohlo od září ve školkách vzniknout dalších asi 9530 nových míst a v základních školách 35.257.

Ve třídě mateřské školy smí být podle vyhlášky nejvýše 24 dětí, ve třídě základní a střední školy 30 žáků a v přípravné třídě základní školy 15. Při výjimce ze zákona se může nejvyšší povolený počet žáků ve třídě navýšit ještě o čtyři. Zvláštní zákon k řešení uprchlické krize školám umožňuje žádat o navýšení kapacity bez stanoviska hygieniků či stavebního úřadu.