U zámku ve Velkém Březně obnovují bývalou sušárnu ovoce z 19. století

Velké Březno (Ústecko) - U zámku ve Velkém Březně na Ústecku obnovují bývalou sušárnu ovoce z 19. století. Sloužit svému původnímu účelu objekt už nebude, půjde o prostor, kde bude zázemí a sklad. Do opravy se investovalo téměř 700.000 korun, řekl ČTK kastelán Miloš Musil.

"Zámek potřebuje zázemí, sklady, místnosti, kam se dává materiál, který potřebujeme, a který nemůžeme skladovat tady (na zámku). A my nic nemáme," zdůvodnil kastelán opravu budovy. V 50. letech se objekty v okolí zámku, které byly součástí panství, prodaly, a to včetně sušárny i sousední konírny, kterou chce kastelán v budoucnu rovněž obnovit. Pozemek i s pozůstatkem sušárny byl podle kastelána odkoupen před deseti lety, s opravou se z finančních důvodů začalo teprve loni.

Ze sušárny zbyly jen dvě obvodové zdi, konírna a další budovy se nedochovaly vůbec. Zda se podaří konírnu postavit znovu, není podle Musila jasné. Záležet bude na penězích, což teď komplikuje i růst cen stavebnin.

Při opravě se stavebníci drží zásad památkové péče, všechny části stavby tak budou odpovídat vzorům z poloviny 19. století. Při opravách se pracovníci inspirují sousední budovou kočárovny. Co se týče konírny, tam je z map patrné jen přibližné umístění, zámek proto žádá pamětníky o spolupráci. Pokud by měl někdo doma fotografie či jiné materiály vztahující se ke zbořené stavbě, může se obrátit na kastelána a dokumenty mu zapůjčit.

V zámeckém parku kdysi bývala i novorenesanční kaple postavená na konci 19. století. Musil uvedl, že by se mohla obnovit alespoň její ocelová konstrukce porostlá růžemi nebo břečťanem. "Spolupracujeme s fakultou architektury a zahradní tvorby Českého vysokého učení technického v Praze a máme několik návrhů na to, jak by mohla nová stavba vypadat," doplnil kastelán s tím, že by se tam pak mohly konat svatební obřady nebo koncerty.

Zámek ve Velkém Březně byl vystavěn v letech 1842 až 1845 pro bývalého nejvyššího purkrabího Českého království hraběte Karla Chotka. Ve stejné době byl založen i anglický park. Jeho dnešní podoba, tedy pět hektarů anglického parku a malý francouzský park s výhledem na rybník s lekníny, ale pochází až ze začátku 20. století. Zámek je ve správě Národního památkového ústavu.

trs jw