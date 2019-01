Ústí n.L. - Výjimečné tresty dnes vynesl ústecký krajský soud nad dvěma mladíky, kteří podle obžaloby loni v Bitozevsi surově ubili svého devatenáctiletého vrstevníka. Tomáš Pavlis má jít do vězení na 23 let, Adam Kužel na 22 let. Rozsudek není pravomocný, obžalovaní i státní zástupce si ponechali lhůtu pro odvolání. Rozsudek měl padnout už v prosinci, soud byl tehdy odročen, protože nepřišla poslední svědkyně. Ta vypovídala až dnes, její výpovědí bylo dokazování skončeno.

"Ohledně výše trestu je zde více okolností, které se musí zvažovat," komentoval dnes dotaz na lhůtu na odvolání obhájce jednoho z obžalovaných Vladimír Linhart. Soudce odůvodnil výjimečný trest tím, že vražda byla spáchána zvlášť brutálním způsobem, a z odborných posudků z oborů psychiatrie a psychologie vyplývá, že resocializace obou chlapců by byla obtížná.

Podobně argumentoval i státní zástupce. Při závěrečné řeči navrhl uznat obviněné z vraždy a jednoho z obžalovaných z vydírání. Oba obžalovaní se podle něj během soudních jednání snažili účelově svalit vinu na druhého. Uvedl, že čin plánovali a že ho provedli zvlášť zavrženíhodným způsobem. Navrhl proto pro oba výjimečný trest 23 let. Obhájci obou téměř shodně uvedli, že jejich klient jednal pod vlivem toho druhého.

Poslední vyslýchaná svědkyně před soudem řekla, že jí jeden z obžalovaných o vraždě po činu řekl. Zavezl ji dokonce na místo vraždy a ukázal jí tělo. Uvedla, že o tom nikomu neřekla, protože měla strach, že se jí něco stane. Dívka vypověděla, že byla s oběma obžalovanými často v kontaktu, že byli kamarádi a s jedním z nich měla dříve vztah.

Brutální vražda devatenáctiletého hocha u Bitozevsi na Lounsku se stala loni v lednu. Předcházely jí spory kvůli opravě auta. Dvojice před vraždou mladíka podle obžaloby vylákala na schůzku a násilím za použití ran baseballovou pálkou ho dostali do nákladového prostoru dodávky a odvezli za dalším mužem právě kvůli nevyřízeným záležitostem ohledně opravy vozidla. Na domluvené místo za Žatcem přijeli jedním autem obžalovaní Kužel a Pavlis a druhým dva další muži. Ti se šli podívat do dodávky, kde spoutaný mladík ležel. Podle spisu jeden z mužů řekl útočníkům, aby ho odvezli do nemocnice nebo vyhodili někde, odkud si dojde pro pomoc. Poté muži odjeli.

Útočníci ale odvezli zraněného na odlehlé místo za Bitozevsí, kde ho vytáhli z auta a začali ho tlouct baseballovou pálkou a sekat mačetou. Tělo nechali v lese pod listím a odjeli na samoobslužnou myčku do Mostu. Příčinou smrti bylo podle znalkyně pohmoždění a otok mozku.