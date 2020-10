U Trumpa se potvrdil koronavirus, má mírné příznaky

Washington - Americký prezident Donald Trump a jeho manželka Melania měli ve čtvrtek pozitivní test na koronavirus. Prezident má nyní mírné příznaky onemocnění covid-19, jež by se daly přirovnat k nachlazení, napsal list The New York Times (NYT) s odkazem na vyjádření dvou činitelů Bílého domu. Nákaza se u hlavy státu objevila v čase vrcholící kampaně před prezidentskou volbou, v níž Trump 3. listopadu obhajuje svůj mandát. Viceprezidentovi Mikeovi Penceovi vyšel dnešní test negativní.

"Dnes večer (ve čtvrtek), jsme první dáma a já byli pozitivně testováni na covid-19. Okamžitě zahájíme karanténu a proces rekonvalescence. Společně se z toho dostaneme!" uvedl šéf Bílého domu na svém twitterovém účtu několik hodin poté, co přišla zpráva o nákaze u jeho poradkyně Hope Hicksové. Informaci o prezidentovi a první dámě záhy v prohlášení potvrdil Trumpův lékař Sean Conley.

Infekce se u Trumpa objevuje poté, co prezident dlouhodobě zlehčoval závažnost epidemie ve Spojených státech, píše NYT. Vývoj podle listu uvrhl vedení Spojených států do nejistoty a vystupňoval zdravotnickou a ekonomickou krizi v zemi.

Podle Trumpova lékaře Conleyho hodlají prezident a první dáma strávit nejbližší dny v Bílém domě. "Očekávám, že prezident bude bez přerušení pokračovat ve výkonu svých povinností, zatímco se bude zotavovat," uvádí komuniké.

Conley bez dalších podrobností oznámil, že Trump i Melania byli po pozitivním testu na virus SARS-CoV-2 v dobrém stavu. Jak podotýká agentura AP, u šéfa Bílého domu je zvýšené riziko komplikací spojených s covidem-19, neboť je mu 74 let.

Podle zdrojů NYT z Bílého domu působil prezident ve čtvrtek večer při setkání s přispěvateli na jeho kampaň letargicky. Na události se přitom setkal s asi stovkou lidí. Podle jiného zdroje prezident ve středu večer usnul ve vládním speciálu Air Force One při cestě z předvolebního mítinku ve státu Minnesota. Podle asistenta republikánského senátora Lindseyho Grahama zněl prezident při dnešním telefonickém rozhovoru se zákonodárcem "dobře" a "pozitivně".

U viceprezidenta Mikea Pence, který by v případě Trumpovy neschopnosti vykonávat úřad převzal prezidentské pravomoci, dnešní testy přítomnost viru SARS-CoV-2 neprokázaly. Oznámil to jeho mluvčí. Pence a jeho tým však podle zdrojů z Bílého domu budou od nynějška pracovat v jiných budovách než prezident, aby se snížilo riziko vzájemné nákazy.

S nemocí z koronaviru už je v USA spojováno více než 207.000 úmrtí, infekce se v zemi s asi 330 miliony obyvatel potvrdila ve skoro 7,3 milionu případů. Obě americké bilance jsou v absolutním srovnání vyšší než statistiky z kterékoli jiné země, přičemž v USA každý den přibývají desetitisíce nákaz a stovky mrtvých. Prezident Trump dlouhodobě situaci zlehčuje a rozporuje některá stanoviska zdravotnických činitelů, zatímco odráží kritiku, že je zodpovědný za vysokou bilanci obětí.

"Diagnóza znamená tvrdou ránu pro prezidenta, který se ze všech sil snaží přesvědčit americkou veřejnost, že to nejhorší z pandemie už mají za sebou," uvádí AP. Dodává, že Bílý dům nedokázal Trumpa uchránit před nákazou, přestože má přístup k "takřka neomezeným prostředkům". To prý povede k otázkám, zda je vůbec možné ve zbytku USA při obnovování ekonomických a společenských aktivit ochránit zaměstnance, studenty a širokou veřejnost.

Nový vývoj prezidentovi dál komplikuje volební souboj o Bílý dům, v němž je podle průzkumů mírným favoritem kandidát Demokratické strany Joe Biden. Podle NYT se Trump musí na určitý čas stáhnout z předvolebního boje, ať už u něj bude průběh nemoci covid-19 jakýkoli.

Biden dnes na twitteru popřál společně se svou ženou Jill Trumpovi a první dámě rychlé zotavení. "Budeme se nadále modlit za zdraví a bezpečí prezidenta a jeho rodiny," napsal demokratický kandidát.

Na dnešek měl původně prezident naplánované dvě předvolební akce, z toho jednu na Floridě, o víkendu chtěl vystoupit na dvou mítincích ve Wisconsinu. Oba uvedené státy jsou z pohledu volební matematiky mimořádně významné. V aktualizovaném prezidentově rozvrhu na dnešní den podle amerických médií zůstala jediná položka, a to "telefonát na téma covidu-19 a podpory pro zranitelné seniory".