U Trumpa se našly tajné dokumenty, je podezírán z porušení zákona o špionáži

Policie stojí před vchodem do sídla Mar-a-Lago bývalého prezidenta Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě 9. srpna 2022.

Policie stojí před vchodem do sídla Mar-a-Lago bývalého prezidenta Donalda Trumpa v Palm Beach na Floridě 9. srpna 2022. ČTK/AP/Wilfredo Lee

Washington - Agenti Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) v pondělí v sídle exprezidenta Donalda Trumpa zajistili dokumenty s různými stupni utajení a o povolení k prohlídce žádali i kvůli podezření na porušení zákona o špionáži. S odvoláním na oficiální záznamy spojené s bezprecedentním zásahem o tom informují americká média.

Deník The Wall Street Journal (WSJ), který se dostal k záznamům mezi prvními, napsal, že vyšetřovatelé si z Trupova floridského bydliště odnesli 11 souborů dokumentů podléhajících utajení. Některé ze zabavených dokumentů byly údajně označené jako přísně tajné, což by znamenalo, že byly určené k uchovávání pouze ve speciálních vládních prostorách.

Zprávy navazují na předchozí informace amerického tisku o tom, jaké materiály v Trumpově rezidenci federální vyšetřovatelé hledali. Podle informací listu The Washington Post se agenti FBI na místo vydali i kvůli dokumentům týkajícím se jaderných zbraní. Deníku The New York Times (NYT) zase nejmenovaný informovaný zdroj řekl, že panovaly obavy ohledně výskytu záznamů souvisejících s takzvanými programy se zvláštním přístupem, což je označení, které je zpravidla vyhrazené pro "extrémně citlivé operace" Spojených států v zahraničí.

Nové informace vychází z povolení k domovní prohlídce, které minulý pátek vydal federální soudce, a ze stručného výčtu zabavených věcí, jehož kopii Trumpovi právníci dostali po zásahu. V povolení k prohlídce se podle médií mluví o třech zákonech, jejichž možným porušením FBI zdůvodnil žádost. Kromě zákona proti špionáži z roku 1917 je to norma zakazující manipulaci s dokumenty ve snaze mařit vyšetřování a zákon o nepovoleném odstraňování vládních materiálů, píše NYT.

Seznam zabavených předmětů podle listu WSJ neobsahuje mnoho podrobností k nalezeným dokumentům. Jedna sada je v něm například označena jako "různé" tajné a přísně tajné dokumenty. Na přísně tajné dokumenty údajně odkazovaly ještě další čtyři body seznamu.

Agenti FBI podle informací WSJ z exprezidentova resortu Mar-a-Lago odnesli asi 20 krabic s předměty. Americká média už dříve informovala, že pondělní domovní prohlídka, kterou odsouhlasil federální soudce, trvala několik hodin a týkala se také Trumpovy pracovny v areálu u města West Palm Beach.

Zásah znamenal mimořádnou eskalaci mnohaměsíčního vyšetřování, které se zabývá osudem některých oficiálních záznamů po odchodu Trumpa z Bílého domu na začátku roku 2021. Trump si podle všeho na Floridu odnesl i řadu materiálů, na které se vztahuje povinnost předávat je Národnímu archivu. Ten letos do věci zapojil federální ministerstvo spravedlnosti, když nabyl podezření, že na Floridě jsou nadále také materiály podléhající utajení. Úřady se zjevně domnívaly, že takovéto dokumenty v Mar-a-Lago zůstávaly i poté, co jisté jiné dokumenty vyzvedli archiváři a vyšetřovatelé.

Trump a jeho právníci po pondělní domovní prohlídce odmítali jakékoli pochybení a zásah bez důkazů vykreslovali jako politicky motivovaný. Nově přicházejí s argumentem, že Trump před odchodem z funkce využil své pravomoci a dané dokumenty vyňal z utajeného režimu. "Zaprvé, všechno to bylo odtajněné," uvedl exprezident v dnešním prohlášení, aniž by poskytl jakékoli podrobnosti.

Média podotýkají, že americká hlava státu může utajení vládních dokumentů rušit, ovšem na její pravomoci se vztahují jisté limity a pravidla. Za nepovolené odstranění či přechovávání tajných dokumentů hrozí v USA až pětileté vězení.