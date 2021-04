U továrny Škody Auto v Boleslavi najelo auto do lidí, tři zranění

Mladá Boleslav - V úterý večer najelo auto v Mladé Boleslavi před 11. bránou automobilky Škoda Auto ve vysoké rychlosti do lidí. Tři lidé jsou podle policie zranění, jedna žena vážně. Záchranná služba ale eviduje pouze dva zraněné, které převezla do nemocnice. Řidiče vozu zadržela policie, řekly ČTK mluvčí policie Lucie Nováková a záchranné služby Petra Effenbergerová. O možných příčinách nechtěla spekulovat. Nehodu vyšetřují mladoboleslavští kriminalisté. Podle mluvčí automobilky Škoda Auto Kamily Biddle byli při nehodě zraněni čtyři zaměstnanci automobilky.

Nehoda se stala před 22:00. "Řidič osobního vozidla Volkswagen Passat z dosud nezjištěných příčin vjel ve vysoké rychlosti do skupiny chodců, a to přímo u 11. brány automobilového výrobního podniku," řekla Nováková.

"Společnost Škoda Auto může potvrdit, že dne 27. dubna v době střídaní směn došlo v prostoru před 11. bránou závodu Škoda Auto v Mladé Boleslavi k havárii osobního vozu. Při nehodě byli zraněni čtyři zaměstnanci automobilky, z toho jeden těžce," uvedla Biddle. Více se firma k nehodě nebude vyjadřovat.

Ženu s těžkým zraněním vrtulník přepravil do pražské nemocnice. "Osoba utrpěla vážná mnohočetná poranění. Byla u ní nutná intenzivní lékařská péče, kolegové z pražské letecké záchranné služby ji převezli do Ústřední vojenské nemocnice v Praze," řekla Effenbergerová. Další dva muže převezla podle policie záchranná služba do mladoboleslavské nemocnice, podle Effenbergerové ale záchranáři do nemocnice převezli pouze jednoho. "Utrpěl lehká zranění," dodala Effenbergerová. Ženu auto dle informací ČTK přimáčklo k oplocení areálu.

Podle Novákové řídil auto dvaačtyřicetiletý muž. "Lékaři ho v nemocnici v Mladé Boleslavi vyšetřili a poté byl umístěn do policejní cely. Přítomnost alkoholu u řidiče policisté vyloučili dechovou zkouškou, nebyl ani pod vlivem omamných a psychotropních látek," uvedla Nováková.