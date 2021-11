U svatebních šatů je oblíbený boho styl s krajkami i jednoduchá elegance

Zlín - Svatební šaty v takzvaném boho stylu i jednoduché elegantní modely byly dnes k vidění ve Zlíně. Na svatební show se prezentovaly trendy nadcházejícího roku. Podle pořadatelky Veroniky Heryánové trendy roku 2022 směřují ke dvěma stylům. Stále oblíbený je takzvaný boho styl, který se drží už několik let a má široké zastoupení v mnoha salonech, řekla ČTK Heryánová.

"Jde o různé odnože boho stylu, kde je hodně zastoupená zajímavá krajka, taková výraznější. Jsou tam podkladové materiály v pleťových barvách, různých pudrových odstínech. Druhý směr je takový minimalistický, kdy se používají jednoduché hladké látky, přírodní hedvábí, šifony, střihy jsou velice jednoduché," uvedla Heryánová. Trendy se k nám dostávají ze zahraničí, byť někdy se zpožděním, dodala.

Výběr svatebních šatů ovlivňuje také místo, kde se svatby konají. "Je hodně venkovních obřadů a hostin, k tomu se volí adekvátní model šatů," uvedla Heryánová. Projevuje se to také na oblečení ženichů. "Upouští se od klasických obleků. Pánové hodně volí jen společenské kalhoty, kšandy, dřevěný motýlek. Jsou to ležérní neformální styly, které se k venkovním svatbám hodí," uvedla Heryánová.

Svatby v poslední době ovlivnila epidemie koronaviru. "Loni to bylo krušné, svatební sezona nebyla plnohodnotná. Letos to bylo lepší, příští rok uvidíme, co se na nás chystá," uvedla Heryánová. Náročná podle ní byla zejména nárazovost, kdy při uvolnění opatření náhle vzrostl zájem o svatby. "Snad to bude příští rok lepší a aspoň částečně předvídatelné," uvedla.

V Galerii Desítka v nejvyšším podlaží Obchodního domu Zlín byla dnes k vidění více než stovka svatebních šatů z osmi největších svatebních salonů v regionu. Akce nabídla několik módních přehlídek svatebních salonů, ukázku účesů, líčení a svatební floristiky.