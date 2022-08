U stavebního a penzijního spoření je třeba podle Jurečky zvýšit výnosnost

Praha - Stavební a penzijní spoření je třeba podle vicepremiéra a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) modernizovat tak, aby zajišťovala pro střadatele vyšší výnosnost a současně bezpečnost. Před jednáním vlády dnes zopakoval, že stavební spoření je důležitý nástroj pro domácnosti, proto lidovci trvají na zachování státní podpory spoření. Řekl to novinářům.

"Je třeba se při vysoké inflaci začít bavit o tom, jak tyto produkty modernizovat, tak aby tyto peníze bylo možné efektivněji investovat, třeba do strategických investičních záměrů státu, aby výnosnost byla vyšší," uvedl.

Podle premiéra Petra Fialy (ODS) je hledání změn ve státní podpoře v době inflace nejlepší cesta, jak nalézt pomoc nejpotřebnějším. Novinářům před úterním pracovním setkáním vlády současně řekl, že žádný závěr ani konkrétní návrh není na stole. Možné snížení či úplné zrušení příspěvku ke stavebnímu spoření, který nyní činí maximálně 2000 korun ročně, připustil v neděli v České televizi ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) v souvislosti se snahou hledat úspory ve státním rozpočtu na příští rok.

Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové je debata o změně příspěvku namístě, koaliční strany jsou ale na jejím počátku.

Stanjura v neděli ČT řekl, že v rámci diskusí se o snížení či zrušení státního příspěvku na stavební spoření uvažuje. "Je to věc, kterou budeme zvažovat," řekl. Ze státního rozpočtu na podporu stát posílá ročně kolem čtyř miliard korun. Za rok 2021 to bylo 4,2 miliardy korun. Státní podpora na stavebním spoření činí ročně maximálně 2000 korun. Stavební spořitelny evidují zhruba 3,3 milionu smluv o stavebním spoření.

Podle Národní rozpočtové rady může omezení státní podpory u stavebního spoření vést k nápravě nerovnováhy veřejných financí. Na druhou stranu podle Asociace českých stavebních spořitelen takový krok povede k poklesu zájmu o spoření v rámci stavebního spoření, což by následně snížilo nabídku úvěrů na bydlení, včetně žádaných investic do zateplení a zvýšení energetické efektivity. Podle některých odborníků by zrušení podpory mohlo znamenat konec tohoto finančního produktu.