Plzeň - Plzeňský soud začal projednávat případ vysoce postaveného policisty, který podle obžaloby loni v září se zbraní v ruce zasáhl proti řidiči osobního auta v rušné Karlovarské ulici v Plzni. Major Vladimír Slavotínek je obžalovaný ze zneužití pravomoci úřední osoby a hrozí mu vězení na jeden rok až pět let nebo zákaz činnosti. U soudu se promítal audiovizuální záznam incidentu z autokamery řidiče.

Podle poškozeného policisté riskantní jízdou v černém mercedesu bez označení omezovali dodávku s invalidou, a proto je probliknul. Policisté ho vyzývali k zastavení a na velké křižovatce mu pak zablokovali cestu. Oba důstojníci vystoupili, Slavotínek měl v ruce zbraň a dožadoval se dokladů. Podle poškozeného i jeho advokáta policisté vytáhli muže násilně z auta v takzvané kravatě. Během zákroku mu sprostě nadávali, což potvrdil záznam i obžalovaný. Podle státního zástupce Jiřího Richtra policista udeřil muže do hlavy nebo ruky a vyrazil mu z ruky mobil, jímž volal na tísňovou linku a dožadoval se pomoci. "Neudeřil jsem ho, nepoužil fyzické násilí, nevzal jsem ho do kravaty," uvedl obžalovaný.

Naopak policejní důstojník dnes uvedl, že řidič z Karlovarska do policejního vozu ze strany opakovaně najížděl, a to ve zúžených pruzích na opravovaném Pattonově mostě. Poté policistům velmi rychle ujížděl, vysmíval se jim a nereagoval na majáky, světelné signály ani na služební průkaz s odznakem, který mu Slavotínek ukazoval z okna vozu. "Nesl jsem zbraň jen jako taktický prvek hlavní k chodníku. Ještě než řidič otevíral vůz, tak jsem zbraň schoval," uvedl. Slavotínek vypověděl, že spolu s kolegou byli nasazeni do zátahu jiného útvaru, při němž měl být kvůli únosu dítěte zadržen nebezpečný pachatel vycvičený v cizinecké legii.

Případ vyšetřovala Generální inspekce bezpečnostních sborů, která navrhla policistu obžalovat. Vyhodnotila svědecké výpovědi, veřejné i soukromé kamerové záznamy, odborné stanovisko k postupu policistů a závěry zadaného znaleckého posudku psychiatra.

Obžalovaný Slavotínek byl v té době velitelem plzeňské zásahové jednotky. ČTK dnes řekl, že je v ní stále, ale nyní je na studijním pobytu na krajském ředitelství policie s nižším platem, mimo službu není postavený. Druhý policista Josef Němec, který byl šéfem zásahové jednotky, se podle vyšetřovatelů žádného trestného činu nedopustil. Podle Slavotínka zůstal ve funkci. Soud ho vyslechne ve čtvrtek ve 13:00.

Podle soudkyně Lucie Bočkové by měl soud rozsudek vynést 27. září. Důvodem je, že potřebuje vyslechnout dva svědky, kteří jsou mimo ČR.

"Dokazování bude ještě zajímavé. Zejména z hlediska expertíz. Týká se to jízdy na mostě, tedy té příčiny. Důvodem k zákroku byla agresivní jízda druhého vozu," řekl obhájce obžalovaného Prokop Beneš. Při ujíždění vozu se policista mohl domnívat, že v něm jede někdo nebezpečný. Policejní prezidium vydalo podle Beneše stanovisko, že zákrok byl adekvátní.

"Poškozený zastává názor, že k hlavnímu líčení vůbec nemuselo dojít. Stačilo kdyby obžalovaný přijel, přinesl flašku a řekl 'sorry, my jsme to přehnali'," řekl advokát poškozeného Ronald Němec. V písemné omluvě ředitele krajské policie bylo podle Němce pouze uvedeno, že k ničemu nedošlo, policie věc prověřila a přijala opatření, která nespecifikovala.