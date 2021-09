U soudu v Brně pokračují v korupční kauze Stoka závěrečné řeči

Brno - Závěrečné řeči dnes druhým dnem pokračují u Krajského soudu v Brně v korupčním případu na radnici městské části Brno-střed. Soud v pondělí ukončil dokazování, závěrečné řeči a návrhy pronesla státní zástupkyně a šestice obhájců. Dnes lze očekávat projevy zbývajících obhájců a na řadu přijdou závěrečné řeči obžalovaných. V případu údajného ovlivňování zakázek čelí obžalobě 11 lidí a dvě firmy včetně bývalého místostarosty a radního ANO Jiřího Švachuly. Tomu v pondělí navrhla státní zástupkyně čtrnáctiletý trest vězení. Rozsudek dnes očekávat nelze.

Obhájce obžalovaného podnikatele Petra Kaláška Pavel Hála řekl, že vůči jeho klientovi se neprokázaly žádné skutky uvedené v obžalobě. Kalášek měl podle obžaloby úplatky vybírat a předávat dál. Obžaloba podle Hály uvěřila výpovědi spolupracujícího obžalovaného podnikatele Samana El-Talabaniho, který podle státní zástupkyně pomohl případ významně rozkrýt. Hála označil El-Talabaniho za nedůvěryhodného a dlouhodobě páchajícího trestnou činnost.

Uvedl, že jde o nebezpečného obžalovaného, který se nebojí úskoku s cílem ublížit nevinnému. El-Talabani podle něj svědectvím proti Kaláškovi zabil dvě mouchy jednou ranou - vylepšuje si pozici pro snížení trestu a nebude muset splácet dluh vůči němu. "Důkazů proti Kaláškovi se nedostává," uvedl obhájce.

Státní zástupkyně Kaláškovi v pondělí navrhla 12 let vězení. Podle žalobkyně není o vině obžalovaných pochyb v souladu s podanou obžalobou. V závěrečné řeči se opírala především o výpovědi spolupracujících obžalovaných a pořízené zvukové nahrávky. Výpověď El-Talabaniho označila za zásadní, potvrdil podle ní, jak organizovaná skupina v čele se Švachulou fungovala.

Korupce se podle žalobkyně odehrávala při zadávání veřejných zakázek v letech 2015 až 2019. Získávaly je vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo několik a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví.

V závěrečné řeči navrhla státní zástupkyně Švachulovi 14 let vězení, El-Talabanimu souhrnný trest 4,5 roku vězení. Talabani už je pravomocně odsouzený v jiné kauze, stejně jako další spolupracující obžalovaný podnikatel Pavel Ovčarčin. Jemu žalobkyně navrhla souhrnný trest 7,5 roku vězení. Třináct let vězení navrhla bývalému šéfovi investičního odboru části Brno-střed a bývalému místostarostovi brněnských Ivanovic za hnutí ANO Petru Liškutinovi, 12 let podnikatelům Ivanu Trunečkovi a právě Kaláškovi. Navrhované tresty pro další obžalované jsou nižší deseti let či podmíněné.

Švachula vinu popírá. Už dříve řekl, že se sám stal obětí nátlaku od spoluobžalovaného podnikatele El-Talabaniho. Vinu popírají i další obžalovaní vyjma čtyř, kteří se doznali a podle svých obhájců pomohli s rozkrytím případu.