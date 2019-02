Brno - U Krajského soudu v Brně dnes bude tenistka Petra Kvitová vypovídat o svém přepadení z prosince 2016. Finalistka nedávného Australian Open požádala o výslech mimo soudní síň, aby se nemusela potkat s obžalovaným. Obžaloba z činu viní třiatřicetiletého Radima Žondru, který ale vinu popírá. Muži za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení. Hlavní líčení je nařízeno i na 6. února. Kdy zazní rozsudek, není jasné.

Kromě Kvitové by během dvou dnů měli vypovídat ještě dva znalci a další svědci. Předsedkyně senátu Dagmar Bordovská by také měla přečíst listinné důkazy. Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry už mnoho důkazů k provedení nezbývá, záležet však bude i na tom, jaké další důkazy bude k provedení navrhovat obhajoba. Není proto jasné, kdy by mohl zaznít rozsudek, řekl ČTK Hrazdira.

Není ani zřejmé, jakým způsobem bude Kvitová u soudu vypovídat. Kvůli prožitému traumatu požádala, aby byla vyslechnuta v nepřítomnosti obžalovaného. Mluvčí soudu Eva Angyalossy ČTK řekla, že technické vybavení umožňuje vyslechnout svědka v jiné místnosti prostřednictvím kamery a mikrofonu. Variantou také je, že by se Kvitová se Žondrou v jednací místnosti střídali. Obžalovaného by předsedkyně senátu vždy seznámila s výpovědí svědkyně, poté by mohl klást otázky prostřednictvím svého obhájce.

Žondra se podle žalobce v prosinci 2016 dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Napadl ji a vážně pořezal na ruce. Odešel, když mu nabídla 10.000 korun, které si vzal. Žondra vinu popírá, tvrdí, že tou dobou byl na stavbě v Napajedlích. Momentálně je ve výkonu trestu kvůli jinému případu.