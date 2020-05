U soudu s příslušníky StB kvůli akci Asanace vypovídal Brabenec

Ilustrační foto - Hudebník a člen skupiny The Plastic People of the Universe Vratislav Brabenec odpovídá novinářům na chodbě Obvodního soudu pro Prahu 1, který se 24. září 2019 začal zabývat případem pětice někdejších příslušníků Státní bezpečnosti (StB) obžalovaných ze zneužití pravomoci úřední osoby v souvislosti s akcí Asanace. Jejím cílem bylo fyzickým a psychickým nátlakem donutit občany nepohodlné režimu k trvalému opuštění republiky. Brabenec byl v roce 1982 StB donucen v rámci akce Asanace k vystěhování do Kanady. StB tehdy Brabencovi mimo jiné vyhrožovala únosem jeho dvouleté dcery, pokud nezačne spolupracovat. ČTK/Šulová Kateřina