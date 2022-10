U soudu, kde je obžalován i hejtman Půta, dnes zaznělo jen minimum odposlechů

Liberec - Jen minimum odposlechů zaznělo dnes u soudu v Liberci při pokračování projednávání hlavní části korupční kauzy, ve které je obžalováno devět lidí včetně hejtmana Martina Půty (Starostové pro Liberecký kraj) a pět firem. Obhájci jejich přehrání nepožadovali, argumentovali tím, že nesouvisí s projednávanou trestnou činností. Zároveň kritizovali způsob, jakým návrh na jejich přehrání státní zástupce Radim Kadlček předložil. Podle nich z předloženého seznamu nebylo zřejmé, k jakým skutkům se vážou. Kadlček jejich kritiku ohledně odposlechů odmítl.

"Všichni je mají," řekl u soudu. Podle něj se to nikdy nedělalo, aby ke každé důkazní listině bylo přiřazeno, k jakému obžalovanému a ke kterým skutkům se váže. "To by muselo mít dalších 1000 stran," řekl Kadlček. Seznam s odposlechy tak soud mezi důkazy zařadil jako celek. Líčení by měla u soudu v Liberci pokračovat až do pátku čtením listinných důkazů, rozsudek tento týden zcela jistě nezazní.

Kauza je spojená se dvěma projekty liberecké společnosti Geotermální energie pro občany (GEPO) v Liberci z let 2012 až 2014 téměř za 100 milionů korun. Obecně prospěšná společnost na ně chtěla čerpat evropské dotace, vyplaceno nebylo nic. Všechny obžalované koncem května 2020 nepravomocně osvobodil liberecký soud, vrchní soud verdikt zrušil.

Půta je obžalován v souvislosti s rekonstrukcí kostela sv. Máří Magdalény v Liberci za 65 milionů korun, který měl příslib evropské dotace. Hejtman je obžalován z přijetí úplatku a zneužití pravomoci úřední osoby s trestní sazbou od pěti do deseti let vězení. Policie dospěla k závěru, že mu byl slíben úplatek za to, že jako předseda Regionální rady ROP Severovýchod zajistí zachování rizikově vnímaného projektu rekonstrukce kostela v evropském programu a změnu financování na průběžné. Půta toto obvinění od začátku odmítá.

Kromě hejtmana jsou v kauze obžalováni dva bývalí pracovníci liberecké pobočky ROP Severovýchod, žadatelé o dotaci i stavební firmy a jejich zástupci. Obžaloba je viní z šesti trestných činů, za něž jim hrozí tresty od pěti do 12 let.