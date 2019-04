Lucemburk/Praha - Generální advokátka Soudního dvora Evropské unie dnes doporučila tomuto soudu, aby zamítl žalobu České republiky na unijní směrnici zavádějící přísnější pravidla pro nabývání a držení palných zbraní. Její názor sice není pro konečné rozhodnutí soudců závazný, soudní dvůr se jím však často řídí. Česko chce navzdory názoru generální advokátky o zrušení unijní směrnice o zbraních dál usilovat, podle jeho názoru totiž příliš omezuje majitele legálně držených zbraní.

ČR se u soudu domáhá zrušení směrnice zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky. Podle české žaloby je směrnice diskriminační. Generální advokátka Eleanor Sharpstonová ale ve svém zdůvodnění mimo jiné uvedla, že nová směrnice neporušuje vlastnické právo, jelikož toto právo může být omezeno ve veřejném zájmu a za podmínek stanovených zákonem. V unijním právu podle ní navíc neexistuje žádné základní právo držet zbraň, EU kromě toho při zpřísnění dřívější směrnice byla v naléhavé situaci a musela urychleně řešit výzvy vyplývající z teroristických útoků v roce 2015.

Česká strana však hodlá o zrušení směrnice dál usilovat, a to zejména proto, že generální advokátka nezohlednila některé základní argumenty, které ČR proti nařízení vznesla. "Stanovisko je napsané jasně, ale mně tam chybí klíčové části k těm našim základním argumentům, těm nejvíce přesvědčivým. Generální advokátka je vůbec nekomentuje. To mě vede k tomu, že v tom řízení má smysl pokračovat," řekl novinářům náměstek českého ministra zahraničí Martin Smolek. Podle něj advokátka tvrzením, že zbraně jsou nebezpečné, přešla zásadní argument, že směrnice nepřiměřeně zasahuje do práv vlastníků legálně držených střelných zbraní.

Podobné výhrady má i opoziční ODS, podle níž směrnice "zavedla drakonická opatření pod falešnou záminkou boje proti terorismu, na jehož eliminaci má nulový dopad". "Směrnice nebojuje se zločinci a teroristy, ale s legálními držiteli zbraní, kteří se řídí platnými zákony a pravidla neporušují," uvedla místopředsedkyně poslanců ODS a šéfka sněmovního výboru pro obranu Jana Černochová. Vláda by podle ní v případě zamítnutí žaloby měla na celoevropské úrovni iniciovat jednání, která povedou k revizi směrnice a k ochraně české zbraňové právní úpravy.

Úpravu zakazující některé poloautomatické zbraně či zásobníky schválily země EU i europarlament předloni, návrh získal podporu většiny unijních zemí a drtivé většiny europoslanců. Česko, podporované v tomto sporu Maďarskem a Polskem, zpochybňuje způsob přijetí této novely dřívější směrnice o kontrole nabývání a držení zbraní. Některá její ustanovení nejsou podle něj dostatečně přesná a zřejmá a neumožňují majitelům zbraní znát jejich práva a povinnosti, tvrdí mimo jiné žaloba.

ČR měla směrnici EU zpřísňující kontrolu nad palnými zbraněmi zavést do svého právního řádu do loňského září, což ale podobně jako řada dalších členských států unie nestihla. V ČR by se změny dotkly téměř všech asi 300.000 držitelů zbrojních průkazů a také držitelů znehodnocených zbraní nebo zásobníků, které zatím nepodléhají evidenci.