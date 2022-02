U Sněmovny zůstává po celodenním protestu 200 odpůrců pandemického zákona

Praha - Příznivci iniciativy Chcípl PES demonstrují od rána na pražském Malostranském náměstí proti schválení vládní novely pandemického zákona. V 15:30 organizátoři rozpustili program na náměstí a skupina zhruba 200 demonstrantů zůstala v prostoru před Sněmovní ulicí. ČTK odhady poskytl mluvčí pražské policie Jan Daněk. Uvedl, že spolu s demonstranty zůstanou do konce protestu na místě i policisté včetně členů speciální pořádkové jednotky. Přes den počet účastníků shromáždění narůstal k 1500 kolem poledne. Ke 14:00 jejich počet policie odhadla na 700.

Podle původních informací zhruba po 14:30 policisté zadrželi před Sněmovní ulicí u policejních kovových zátarasů čtyři demonstranty potom, co několik účastníků shromáždění útočilo na policisty. Jeden policista byl zraněn. Zadržených kvůli tomuto incidentu bylo podle Daňka nakonec šest. Dalšího muže policie zadržela kvůli použití pyrotechniky. Zraněný policista se nechal podle Daňka ošetřit v nemocnici, podle mluvčího nejde o vážné zranění, zřejmě o vykloubený prst.

Na náměstí si demonstranti přinesli vlajky, transparenty s hesly a vztyčili makety šibenic symbolizujících podle nich pandemický zákon. Další odpůrci koronavirových opatření se zúčastnili protestní jízdy automobilů, s nimiž se z celé země sjeli do Prahy a zaparkovali na Letenské pláni.

Vládní novelu by měli poslanci po odkladu z minulého týdne projednávat dnes. Pořádající iniciativa plánuje na náměstí protestovat až do doby ukončení projednávání zákona. Na tiskové konferenci odpůrci zákona uvedli, že jsou schopni tlak zvyšovat, příští týden by podle nich mohlo dorazit víc demonstrantů.

Z různých měst vyrazilo časně ráno na pražskou demonstraci podle organizátorů asi 300 automobilů. "Nepředpokládáme žádné problémy, všichni účastníci našich konvojů nám garantují, že nebudou blokovat Prahu. Nejde nám o ohrožení bezpečnosti, ale o transparentní vyjádření nesouhlasu s přijetím novely pandemického zákona," sdělil ráno ČTK jeden z pořadatelů Jiří Janeček. Dorazit měly i vozy s odpůrci opatření ze Slovenska.

Mnozí z demonstrantů si s sebou k sídlu Sněmovny přinesli české vlajky, píšťalky a transparenty s hesly jako "Dost pandemických her", "Ne novele pandemického zákona" či "Už je toho dost". Na náměstí vztyčili makety šibenic, na něž pověsili pytle s nápisy "Ekonomika" či "Vzdělávání". Šibenice na demonstraci už před týdnem kritizovali mnozí politici jako nemístné vyhrožování násilím. Makety šibenic se objevily už při některých demonstracích v minulosti, policie je dosud nehodnotila jako přestupek, protože nebyly namířeny proti konkrétní osobě.

Mezi prvními řečníky vystoupil předseda Dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Pořadatelé během dne počítají vedle vystoupení odpůrců opatření i s hudební produkcí, na obrazovku na pódiu promítají i aktuální vysílání z jednacího sálu Sněmovny. Se zvukem pustili vystoupení předsedy SPD Tomia Okamury.

Podle pořádající organizace novela ohrožuje základní svobody, jako je svoboda pohybu, podnikání a slova, právo na vzdělání, na zdravotní péči, svobodu shromažďování a další základní hodnoty.

Novela předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona budou moct zahrnout omezení širšího okruhu činností než teď. Úřady budou moct nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům. Kabinet chce, aby dolní komora schválila pandemickou novelu zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Platnost základních částí zákona o možnosti vydávání protikoronavirových restrikcí končí za současného stavu s posledním únorem. Dnes zástupci vládní koalice oznámili, že připravili pozměňovací návrh, kterým chtějí omezit účinnost předlohy do konce listopadu, jak to dříve doporučil sněmovní zdravotnický výbor.