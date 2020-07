U služeb Airbnb je třeba podle Dostálové zajistit vymahatelnost práva

Praha - U krátkodobých pronájmů typu Airbnb je třeba zajistit vymahatelnost současného práva než vydávat nové regulace. Na dnešním jednání k tématu sdíleného ubytování se na tom shodli zástupci ministerstva pro místní rozvoj, hlavního města a podnikatelů v tomto odvětví. ČTK to po zhruba dvou a půl hodinové schůzce řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Vymahatelnost práva je podle Dostálové v současné době složitá. Samotný pronájem bytu totiž není živností, na rozdíl od poskytování ubytovacích služeb. Zásadní podle Dostálové nyní bude, definovat byt pro ubytovací služby, a tím službu jasně odlišit od běžného dlouhodobého pronájmu. Příslušné úřady budou podle ní díky tomu moci i lépe provádět kontrolu.

Na jednání podle Dostálové zástupci hlavního města představili také svůj návrh o přidělení větších pravomocí obcím, aby mohli regulovat provoz krátkodobých pronájmů a platformy, na kterých služba funguje. Podle Dostálové je možné obcím větší pravomoc přidělit, otázkou ale je, jak velká má pravomoc být. Na závěru se podle ní na dnešním jednání nepodařilo shodnout. Zastupitelstvo hlavního město na dnešním zasedání schválilo, že magistrát v rámci svojí zákonodárné iniciativy navrhne poslancům změnu živnostenského zákona, která by regulaci umožnila.

Praha navrhuje, aby obce mohly určit období, kdy by bylo ubytování v tohoto typu zakázáno, a také omezit počet současně ubytovaných osob či určit maximální počet dní v roce, kdy by bylo možné byty pro tyto účely využívat. Usměrnit počet ubytovaných osob by podle Dostálové nebyl problém, složitější podle ní je, shodnout se na počtu dní, kdy by bylo možné byty pro krátkodobé bydlení nabízet.

"Cílem je, aby se u nás slušně podnikalo a dalo se tu také slušně žít," řekla Dostálová. Na ubytovací platformy typu Airbnb zejména v centru města si stěžují místní obyvatelé. Nelíbí se jim časté střídání hostů a jejich hlučné chování. Dostálová dále uvedla, že za dva až tři měsíce by se měla uskutečnit další schůzka na toto téma.

S provozovateli digitálních provozovacích platforem se již počítá v novele zákona, kterou v dubnu podepsal prezident Miloš Zeman. Provozovatelé těchto služeb budou muset na vyžádání sdělit do 30 dnů obecnímu živnostenskému úřadu poskytovatele ubytování, počet uzavřených smluv o službě cestovního ruchu, celkovou cenu za tyto služby, ale i adresu bytu. Živnostenské úřady budou moci údaje předávat dalším institucím, třeba hygienickým stanicím a cizinecké policii. Za porušení povinnosti poskytnout údaje bude podle novely hrozit zprostředkovatelským digitálním platformám až milionová pokuta. Rozhodnutí o sankci navíc bude moci živnostenský úřad zveřejnit.

Krátkodobé pronájmy v ČR podle České asociace pronajímatelů a ubytovatelů v soukromí využívají nejčastěji Němci, Američané a Britové. V ČR se přes platformu Airbnb podle údajů služby a Českého statistického úřadu předloni ubytovalo 1,16 milionu zahraničních turistů. Při domácích cestách ji využilo 115.000 Čechů. Nejvíce lidí využilo krátkodobé ubytování v Praze, v níž se podle odhadů k těmto účelům využívá kolem 11.500 bytů.