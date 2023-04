U rybníka v Chropyni uhynuly desítky racků, příčinou je ptačí chřipka

Chropyně (Kroměřížsko) - Úhyn desítek racků u Zámeckého rybníka v Chropyni na Kroměřížsku způsobila ptačí chřipka. Potvrdilo to vyšetření odebraných vzorků ve Státním veterinárním ústavu v Olomouci, řekl dnes ČTK mluvčí Státní veterinární správy Petr Vorlíček. Na úhyn racků v Chropyni dnes ČTK upozornil místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

"Vyšetření uhynulých racků od Zámeckého rybníka v Chropyni je pozitivní na ptačí chřipku," řekl Vorlíček. Kvůli určení subtypu onemocnění se podle něj nyní budou vzorky z Olomouce posílat do Národní referenční laboratoře v Praze. Masivní úhyn racků způsobený ptačí chřipkou zaznamenali veterináři v uplynulých dnech i na Hodonínsku a Kladensku.

Rybník v Chropyni je jedním z největších hnízdišť racka chechtavého na střední Moravě. Veterináři k němu podle ředitele krajské veterinární správy Michala Kamaráda vyjížděli ve středu poté, co jim byl nález uhynulých racků nahlášen. "Dohromady bylo nalezeno do 30 uhynulých ptáků. Není možné s jistotou říct, že jich nebylo víc, protože jsou tam rákosiny a podobně, kde uhynulý pták ani nemusí být vidět," řekl dnes ČTK Kamarád.

Veterináři podle něj na místě odebrali vzorky. S potenciálním podezřením na ptačí chřipku je následně pomocí svozové linky zaslali do Státního veterinárního ústavu v Olomouci. Výsledky se dozvěděli dnes dopoledne. Kdy přesně ptáci v Chropyni uhynuli, veterináři nevědí. "Byla tam ale i celá řada živých ptáků," uvedl Kamarád.

Zhruba stovka racků uhynula o víkendu u rybníka Třetí Zbrod poblíž Mutěnic na Hodonínsku. Následné vyšetření potvrdilo, že příčinou byla ptačí chřipka. Další hromadný úhyn racků na ptačí chřipku zaznamenali veterináři v minulých dnech na Kladensku. Nákaza se tam prokázala u 60 ptáků nalezených u Hobšovického rybníka nedaleko Velvar. "Podobné úhyny se objevily v několika evropských zemích," doplnil Vorlíček. Zmínil Nizozemsko, Francii nebo Itálii.

Vzhledem k tomu, že jde o nákazu u volně žijících ptáků, nepřijímají se žádná mimořádná veterinární opatření. Veterináři ale varují před stálým rizikem zavlečení nákazy do chovů drůbeže a apelují na chovatele, aby dodržovali pravidla biologické bezpečnosti. Pokud je to možné, měli by podle Kamaráda minimalizovat riziko kontaktu drůbeže s volně žijícími ptáky.