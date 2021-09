U řidičských zkoušek budou nové otázky, zaměří se na konkrétní situace

Praha - Do testovacích sad u zkoušek na řidičské průkazy brzy přibude 120 nových otázek. Zaměřovat by se měly na konkrétní situace v provozu a případná rizika. Prvních 35 nových otázek by se mělo v testech objevit od 24. října, další přibudou postupně. Na dnešní tiskové konferenci to oznámili zástupci ministerstva dopravy, policie a asociace autoškol. V současnosti je v testovacích sadách 855 otázek, nové otázky je doplní. Každý žadatel u zkoušky řeší 25 příkladů.

"Cílem nových otázek je, aby donutily žadatele o řidičské oprávnění se teoreticky vzdělávat a následně své znalosti více aplikovat v praxi," řekl Milan Janda z ministerstva dopravy. Podle něj by nové příklady měly eliminovat situace, kdy se žadatelé nazpaměť učí testové otázky. Naopak by je nové otázky měly více nutit k učení se pravidel a zásad provozu.

Nové otázky budou mít podle ministerstva zcela novou formu. Jejich obrazová forma se bude zaměřovat na konkrétní situace a rizika, příčiny dopravních nehod, na zranitelné účastníky v provozu, jako jsou cyklisté nebo chodci, a také na možné problémy dopravy ve zhoršeném počasí.

Nové otázky budou doplňovat současné, podle Jandy bude systém otázky u zkoušek generovat tak, aby se v sadě 25 příkladů, které každý žadatel skládá, objevily některé nové. Janda také řekl, že současné otázky nejsou špatné, nové však odráží nový trend. Na tvorbě nových příkladů spolupracovalo ministerstvo s úřady, policií a asociací autoškol.

V Česku skládá zkoušky k řidičským oprávnění zhruba 100.000 žadatelů ročně.

Ve stávkové pohotovosti jsou nyní v ČR zkušební komisaři. Kritizují současný systém vzdělávání komisařů i jejich kontrol. S ministerstvem dopravy se zatím na změnách nedohodli, podle komisařů tak trvá riziko ostré stávky. Termín však zatím nevyhlásili.