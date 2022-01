U Prosenic se střetly vlaky, provoz na páteřní trati se obnoví do půlnoci

Prosenice (Přerovsko)/Praha - Do dnešní půlnoci by se měl obnovit obousměrně po jedné koleji provoz na koridorové trati u Prosenic na Přerovsku, kde se ve čtvrtek v noci srazily dva vlaky. Po dnešním jednání vlády to řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Mluvčí Správy železnic Nela Friebová dříve uvedla, že provoz bude zastaven pravděpodobně do sobotních brzkých ranních hodin. Při nehodě nebyl nikdo zraněn, škoda podle údajů Drážní inspekce dosahuje 21 milionů korun. Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.

Kupka po zasedání kabinetu uvedl, že na obnově jednoho z hlavních tahů se pracuje s plným nasazením. "Celý den se odstraňují následky nehody, která znamenala vykolejení vlaků a ochromení dopravy. Do půlnoci by mělo dojít ke zprovoznění hlavní koridorové trati alespoň po jedné koleji obousměrně," řekl. "Na základě vývoje odklízecích prací a poškození infrastruktury je nyní odhad takový, že nejpozději v sobotu v brzkých ranních hodinách by mělo dojít k částečnému zprovoznění tratě," uvedla dříve mluvčí Správy železnic.

Ředitel správy Jiří Svoboda na twitteru odpoledne uvedl, že se začalo již s odklízením vykolejených vagonů a zaměstnanci odstraňují poškozené trakční vedení. Nutné bude opravit také svršek a výhybku.

Policie nehodu vyšetřuje pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala ČTK její mluvčí Miluše Zajícová s tím, že vyšetřování potrvá několik měsíců. Po příčinách nehody, která se stala v prostoru výhybky, pátrají i inspektoři Drážní inspekce. "Budeme zjišťovat, jak probíhal provoz na té trati, jak byla zabezpečena, jak strojvedoucí řídili a zda plnili všechny své povinnosti. V tuto chvíli je šetření teprve na začátku, budeme všechny tyto okolnosti, tedy jak technickou stránku, tak i lidský faktor, zjišťovat," řekl ČTK mluvčí inspekce Martin Drápal. Doplnil, že vyšetřování je teprve na začátku, analyzovat se budou nyní stažená data ze zabezpečovacích zařízení a ze záznamových zařízení na lokomotivě, dodal Drápal.

Vlaky se srazily ve čtvrtek ve 22:55, podle informací Správy železnic na twitteru vykolejily tři vozy, poškozená je lokomotiva nákladního vlaku a trakční vedení. Celkové škody Drážní inspekce odhadla na 21 milionů korun, z toho deset milionů na trati a 11 milionů na vlacích. "Dva souběžně jedoucí vlaky se srazily v prostoru výhybky, v důsledku této srážky došlo k vykolejení jednoho z vlaků, jednalo se o boční srážku," doplnil mluvčí inspekce Drápal.

Přerušený provoz mezi stanicemi Prosenice a Lipník nad Bečvou významně zasáhl do železniční dopravy, vlaky nabírají zpoždění, v úseku nehody cestující regionální i dálkové dopravy převážejí náhradní autobusy, vyplývá z webu Českých drah.