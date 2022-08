U příležitosti stého výročí narození Miloše Kopeckého vyjde komplet nahrávek

Praha - U příležitosti stého výročí narození herce Miloše Kopeckého, které připadne na 22. srpna, vyjde komplet nahrávek z archivu Supraphonu, České televize, Českého rozhlasu, Opusu a také soukromých sbírek. Dvojalbum pod názvem Miloš Kopecký – Známá i neznámá tvář v bezmála 20 hodinách nabídne téměř vše, co legendární herec během své umělecké dráhy namluvil a nazpíval sám či se svými spoluhráči. Úvod obou CD tvoří řada písní zpívaných Kopeckým včetně hitu Mackie Messer. ČTK o tom informoval Vladan Drvota z vydavatelství Supraphon.

"V nahrávkách je Kopecký nejen znamenitým hercem mnoha rolí ze světového i českého repertoáru, ale i jako nesmírně vtipný autor svých osobitých povídek a glos," uvedl Drvota. "Ve výpravném bookletu je otištěn fragment z vlastního životopisu Kopeckého, ze kterého vysvítá, jak neobyčejně hluboký a inteligentní člověk to byl. Vložená brožurka je také doprovázena mnoha dobovými fotografiemi," dodal.

Komplet z nahrávek Kopeckého vybral a sestavil Jakub Kamberský a obsahuje Dekameron, Epištoly k nesmělým milencům, Byl jsem Petrem Vokem, Dva na Olympu, Umění milovati, O Nosáčovi, Špatně vyučený čaroděj, Literární a jiné poklesky, Obraťte, na druhé straně jsem já, Večer s Milošem Kopeckým, S Mikrofórem v Redutě, Zavěste, prosím, volá Semafor, Za dverami je Miloš Kopecký, Večer s Milošem Kopeckým, Svět Jaroslava Ježka, Miláček Ornifle, Lakomec, Věc Makropulos a desítky dalších výstupů a písní.

Titul vyjde 28. srpna v edici, kde již vyšly velké komplety nahrávek Jana Wericha (Suma sumárum), Miroslava Horníčka (Dobře odtajněný Miroslav Horníček) a Zdeňka Svěráka (Skoro všechno).

Kopecký zemřel 16. února 1996 ve věku 73 let. Proslul rolemi podvodníků, padouchů, svůdců či zhýralců. Do srdcí diváků se zapsal jako televizní doktor Štrosmajer z Nemocnice na kraji města, filmový padouch Horác alias Hogofogo z Limonádového Joea, zlotřilý zahradník ve snímku Adéla ještě nevečeřela či šílený baron v Tajemství hradu v Karpatech nebo divadelní Richard III. a Harpagon. "Díky filmovým médiím jsem lump, intrikán a svůdník. Ale to je nedorozumění," postěžoval si jednou.

Stejně dobře uměl zahrát role kladné. Jak sám říkal, měl "angažmá ve všech pražských divadlech s výjimkou divadel pro děti a mládež", v roce 1965 se usadil na Vinohradech.

Kopecký byl známý řadou milostných avantýr. Další stránku jeho života představovala maniodepresivní psychóza, kterou si pravděpodobně přinesl z rodiny, podobně trpěl i jeho otec. Kopeckého život také výrazně ovlivnil židovský původ matky, která zahynula v Osvětimi. Do vyhlazovacího tábora se dostala poté, co se s ní otec, majitel pražského kožešnictví Vladimír Kopecký, za okupace rozvedl. Jeden z mnoha signatářů takzvané Anticharty se mezi prvními veřejně známými umělci otevřeně postavil komunistického režimu. Jeho odvážný projev na sjezdu výtvarných umělců v roce 1987 v mnoha opisech koloval po celé republice.