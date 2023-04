U Přibyslavi mohou lidé vyrazit na nově osazenou křížovou cestu

Přibyslav (Havlíčkobrodsko ) - U Přibyslavi na Havlíčkoborodsku mohou lidé vyrazit na nově osazenou kovanou křížovou cestu. Poutníky povede z Hesova do kopce ke kovovému kříži u osady Uhry. Křížovou cestu dnes slavnostně otevřeli zástupci církve a autor plastik kovář Petr Štáfl.

Křížová cesta připomíná události spojené s ukřižováním Ježíše Krista. U Přibyslavi ji tvoří 13 nových zastavení, 14. zastavením se stal velký kříž, který byl na kopci vztyčený v roce 2020. Štáfl ČTK řekl, že má k místu silný vztah, jelikož se nachází v blízkosti jeho dílny. "Vlastně se na tu cestu pořád dívám z okna. Je to krajina, ve které jsem se narodil a v níž jsem také vyrůstal. Akorát, že teď jsem se na to musel dívat jinak než v těch předchozích 25 letech. Dříve to totiž pro mě byla obyčejná polní cesta, takže nyní jsem tam musel chodit a čerpat energii, která v tom místě je," uvedl Štáfl.

Jednotlivé výjevy určuje pouze postava Ježíše Krista vystupující z masivnější spodní části, která představuje zemskou tíži, zároveň i Golgotu, místo Kristova ukřižování. Kovář uvedl, že tato zakázka pro něj byla nestandardní i z jiného důvodu. "Nazval bych to takovou historickou kontinuitou. Umělce v minulosti vždy zaměstnávala šlechta nebo církev. Proto mi to přišlo jako zajímavý návrat do historie," řekl.

Křížová cesta vznikla v místě, kde za bývalého režimu byla jen pole. Až po převratu v listopadu 1989 se po rozdělení pozemků vlastníkům vytvořila nová cesta. "Bereme to jako určitou ukázku, jak by to mohlo fungovat, jak zasadit nějaké vhodné prvky do krajiny," uvedl kovář.

Vznik křížové cesty inicioval místní farář Pavel Sandtner. Uvedl, že si místo pro ni vyhlédl při svých procházkách se psem. U cesty z Hesova byly nejdřív rozmístěné jen jednoduché dřevěné kříže. S myšlenkou na vytvoření plastik oslovil mladého kováře Štáfla. Uvedl, že celý projekt stojí na čtyřech hlavních pilířích, které tvoří farnost, město, autor plastik a dobrovolníci ze spolku Opuka, podpořila ho také řada sponzorů.