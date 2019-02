Ostravice/Staré Hamry (Frýdecko-Místecko) - Mladý, asi tříletý medvěd hnědý se pohybuje kolem Ostravice a Starých Hamrů v Beskydech. Není plachý, už jej zahlédlo několik turistů či lesníků. Ti na něj upozorňují veřejnost a žádají kvůli bezpečnosti správu CHKO Beskydy o jeho přestěhování. ČTK to řekla mluvčí Lesů ČR Eva Jouklová. Ředitel CHKO František Jaskula ČTK řekl, že přemístění zatím není možné. Zvíře podle něj není nebezpečné.

Zřejmě jde o jednoho ze dvou medvědů, kteří se v posledních měsících v Beskydech vyskytují.

Medvěd hnědý se podle lesníků zdržuje v údolí potoka Řečice ve Starých Hamrech. Asi tříletého jedince tu poprvé lidé viděli 17. ledna. Šelma se pravidelně vrací do přezimovací obůrky Jatný, odkud odchází do údolí. Strhla už tři jeleny. Ochránci přírody se medvěda pokusili vypudit hlukem. To se na chvíli podařilo, později se ale šelma na zimoviště vrátila.

V oblasti jsou chataři, nad údolím vede hlavní běžkařská a turistická magistrála na Lysou horu. Medvěda, který se podle lesníků nechová plaše, mohou potkat místní, běžkaři i turisté. "Proto jsme upozornili obce Staré Hamry a Ostravici i horskou službu. Správu Chráněné krajinné oblasti Beskydy žádáme kvůli bezpečnosti o přemístění medvěda do jiné lokality," uvedl Tomáš Peka, lesní správce z Frýdku-Místku z podniku Lesy ČR.

Podle Jaskuly to momentálně není možné. Agentura ochrany přírody a krajiny, pod kterou CHKO Beskydy spadá, nemá oprávnění medvěda chytat a stěhovat. Musela by požádat o udělení výjimky. Tu lze dostat, kdyby se medvěd přibližoval k domům a byl lidem nebezpečný.

Mluvčí agentury Karolína Šulová ČTK řekla, že zatím není jasné, o jakého medvěda v tomto případě jde. Může se jednat o zvíře, které se loni pohybovalo na Valašsku. Medvěd, který se odvažoval do blízkosti lidí, v kraji zabil několik desítek ovcí. Ochránci přírody a myslivci se jej neúspěšně snažili odchytit do klece. Může to být ale i medvěd, který se v listopadu objevil u obce Ostravice a vyfotil jej běžec. "Informace, že by se v regionu pohyboval třetí medvěd, nyní nemáme," řekl Šulová.