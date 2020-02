U ohniska chřipky je zhruba čtvrt milionu drůbeže, část se vybije

Praha/Pardubice - Veterináři potvrdili ptačí chřipku subtypu H5N8 na Pardubicku v chovu firmy Moras Moravany. Jde o letošní druhé ohnisko nemoci. Ptáky v chovu se skoro 140.000 kusy drůbeže veterináři vybijí. Většinou jde o brojlery, kteří byli určeni na porážku. Ve vzdálenosti do tří kilometrů od nového ohniska ptačí chřipky se nachází další část chovu Morasu, v nichž je 120.000 kusů drůbeže. O jejich utracení se teprve rozhodne, žádné úhyny tam dosud nebyly hlášené, řekli dnes na briefingu zástupci Státní veterinární správy (SVS) a ministerstva zemědělství.

Pokud by se o vybití ptáků rozhodlo, šlo by o více než čtvrt milionu kusů. Je to více než dvojnásobek počtu, který se vybíjel při posledním výskytu ptačí chřipky na českém území před třemi lety. Tehdy se ve 40 ohniscích nákazy vybilo 98.000 kusů opeřenců.

Viry ptačí chřipky se běžně vyskytují u volně žijících ptáků a přenášejí se zejména trusem, který kontaminuje vodu nebo krmivo chovaných ptáků. Subtyp H5N8 je nebezpečný pro ptáky, pro lidi nikoliv.