U obce Stašov na Svitavsku by mohla stát nejvýkonnější větrná elektrárna v Česku

Stašov (Svitavsko) - U obce Stašov poblíž Poličky na Svitavsku by mohla stát zřejmě nejvýkonnější větrná elektrárna v Česku. Společnost PV Consulting tam chce vybudovat větrník s instalovaným výkonem až 7,2 megawattu (MW). Obyvatelé, kteří se zúčastnili ankety, se záměrem z větší části souhlasili, i když někteří lidé jej kritizovali, řekla ČTK starostka Alena Vendolská (SNK za obnovu obce Stašov).

"Lidé si vybrali, proto jsme anketu dělali. Teď, protože jsme voleni občany, bychom měli postupovat podle toho, co si vybrali," uvedla Vendolská.

Na kopci Drašarov u silnice z Poličky na Brněnec chce investor postavit stožár s rotorem o průměru až 162 metrů a výkonem až 7,2 MW, možné je i menší zařízení s výkonem 4,2 MW. Nejbližší domy jsou vzdálené 850 metrů. Za každý instalovaný MW výkonu nabízí firma obci platbu 300.000 korun ročně, což představuje u větší varianty roční přínos 2,16 milionu korun. Stašov má roční rozpočet kolem osmi milionů korun. Firma také slibuje obyvatelům dodávky vyrobené elektřiny za 2,5 koruny bez DPH po dobu 20 let. Pokud by elektrárna vznikla, další už v okolí nebude možné vybudovat, nepostačovala by pro ně kapacita vedení vysokého napětí.

Podle starostky si již investor zajistil u společnosti ČEZ Distribuce rezervaci kapacity přenosové sítě. "Nyní budeme vyjednávat o smlouvě budoucí, zda jim pronajmeme pozemek. Záměr bude muset podstoupit posouzení dopadů na životní prostředí EIA a bude se muset změnit územní plán. Je to proces na několik let," řekla Vendolská.

Zatím největší větrnou elektrárnu v kraji s výkonem 4,2 MW postavila společnost S & M CZ u Žipotína na Svitavsku. Nahradila jeden z větrníků, který tam stál od roku 2006. Díky tomu byl povolovací proces jednodušší, projekt nevyžadoval posouzení EIA.

V obci Krouna na Chrudimsku a jejích místních částech se 11. listopadu uskuteční referendum kvůli výstavbě velké větrné elektrárny v místní části Františky. Stejný investor jako ve Stašově tam chce vybudovat větrník s výkonem až 6,5 MW. Ve stejný den se bude konat také referendum v Anenské Studánce na Orlickoústecku, lidé budou odpovídat na otázku: "Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na území obce Anenská Studánka a s uzavřením smlouvy o spolupráci s obcí na společném záměru se společností NOHO Energy?".

Plány na výstavbu zhruba deseti větrných elektráren má také společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Stát by měly v několika obcích na Svitavsku, konkrétní údaje zatím firma nesdělila. Další větrníky by mohly být na Orlickoústecku.