U maturit nebudou slohy, zástupci ředitelů s úpravami souhlasí

Praha - U maturitních zkoušek se letos podobně jako loni kvůli epidemii covidu-19 zruší písemné práce z povinné češtiny a cizích jazyků. Ústní zkoušky a didaktické testy zůstanou povinné. Ze tří na dvě části se také omezí závěrečné zkoušky učňů. Období pro praktické zkoušky se prodlouží do konce srpna, praktická výuka bude možná i o letních prázdninách. Oznámil to dnes ministr školství Robert Plaga (za ANO). Zástupci středních škol s úpravami souhlasí. Zatím není jasné, kdy se žáci do škol vrátí. Většina žáků se bude i příští týden učit na dálku. S dalším zpřísněním opatření ve školství nyní ministr nepočítá.

K úpravám zkoušek přistoupilo ministerstvo s ohledem na trvající výuku na dálku i další opatření proti koronaviru, která komplikují vzdělávání. Maturanti, kteří pomáhali s epidemií v nemocnicích nebo sociálních službách a neuspějí u didaktických testů na začátku května, dostanou podle ministra možnost opravit si je 14. až 16. června. Ministerstvo jim navýší počet opravných pokusů z běžných dvou na tři. K mimořádnému termínu zkoušky v červnu se budou moct přihlásit i maturanti, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, uvedl ministr.

Pro učně bude u závěrečných zkoušek povinná praktická zkouška. Zda ji doplní písemná, nebo ústní část, bude podle Plagy moci určit škola. K maturitě i závěrečným zkouškám bude připuštěn každý, kdo prospěl v prvním pololetí. U praktické části maturit bude moct ředitel změnit formu, délku či způsob hodnocení, řekl ministr.

Video: Slohy u maturit nebudou, praktické zkoušky se prodlouží do léta

28.01.2021, 13:00, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

Podle předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renaty Schejbalové jsou oznámené úpravy ve zkouškách rozumným kompromisem. Spokojen je s nimi i šéf Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. Podoba praktických zkoušek se podle něj nyní bude odvíjet od toho, kdy vláda poslední ročníky pustí do škol, což zatím není jasné. Plaga ve středu uvedl, že příští týden budou školy pokračovat ve stávajícím režimu.

Většina žáků se již řadu týdnů učí na dálku z domova. Otevřené jsou nyní jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu poukázal na to, že počty nově nakažených s covidem-19 začaly v tomto týdnu růst. Vláda má dnes proto na programu zpřísňování opatření. Ve školství ale podle Plagy už další prostor pro zpřísnění není. Další zavírání škol by považoval za krátkozraké a hloupé. Prostor pro snížení sociálních kontaktů vidí spíš ve firmách a v průmyslu.

Podle údajů Cermatu se k prvnímu pokusu maturity na jaře přihlásilo 72.751 studentů. Praktickou zkoušku má skládat 37.596 maturantů. V posledním ročníku učebních oborů je podle ministerstva školství kolem 27.000 žáků. Závěrečné zkoušky se konají obvykle od začátku do konce června. Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května, naplánované byly původně do 10. června.