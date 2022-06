U magistrátu v Brně protestovali lidé kvůli uprchlíkům i stavbě hráze

Brno - Na začátku dnešní schůze brněnského zastupitelstva demonstrovaly dvě skupiny lidí. Jedna upozorňovala na špatné podmínky romských uprchlíků z Ukrajiny, kterým město postavilo stan nedaleko nádraží. Druhá žádala zastavení příprav protipovodňových opatření na řece Svitavě kvůli obavám, že přijdou o část svých pozemků kvůli vyvlastnění.

Už po 7:00 se na Dominikánském náměstí u vstupu na magistrát začali scházet lidé kvůli romským uprchlíkům. Zhruba desítka příchozích skandovala různá hesla, která měla i na transparentech. Byla na nich slova jako například "Všichni jsme lidé, chovejme se k sobě lidsky", "Solidarita bez rozdílů", "Jejich manželé bojují za vlast a jejich ženy s dětmi spí na zemi" nebo "Stop selektivní solidaritě". Jedna z pořadatelek Anežka Michnová z iniciativy Sdruženy ČTK řekla, že připravenou uličkou protestující přichystala pro příchod zastupitelů. Podle skupiny se česká vláda chlubí příkladným přístupem k uprchlíkům z Ukrajiny, romští uprchlíci ale nejsou v ČR vítaní.

V Brně se začali romští uprchlíci shromažďovat před několika týdny u hlavního nádraží. Jihomoravský kraj to tehdy vysvětlil tím, že jim nabídl ubytování, které odmítli. Město jim proto nabídlo na několik dní nocleh v židenických kasárnách. Postupem času se ale uprchlíci vrátili k nádraží. Magistrát jim proto nedaleko nádraží postavil stan.

Romský hudebník žijící v Brně Gejzda Horváth dnes zastupitelům řekl, že ukrajinští Romové mají podmínky potupné pro člověka a není to v souladu s lidskostí ani lidskými právy. "Mrzí mě, že je jiný přístup k bílým Ukrajincům a černým Ukrajincům. Romské matky spí s dětmi na zemi a ty bílé v nouzovém zařízení nebo ubytovnách. Černí Ukrajinci tady trpí," řekl Horváth. Primátorčin náměstek Robert Kerndl (ODS) odpověděl, že odmítnutím ubytování tito lidé ztratili nárok na dávky. "Jsou dávkovými turisty a zkouší to opakovaně. Brno nedělá rozdíl mezi Ukrajinci, ale bylo to svobodné rozhodnutí osob, které nevyužily ubytování. Rádi uděláme nějaký support (podporu), ale vše má své limity. Doufáme, že tito lidé pochopí, že nemají nárok na dávky, a přestanou sem jezdit," řekl Kerndl.

Transparenty přinesla i druhá protestující skupina, která se bojí, že stavbou protipovodňových opatření na Svitavě přijde o část svých pozemků. Na transparentech byla hesla jako "Vyvlastnění v soukromém zájmu=krádež", "Kde je vůle, tam je cesta, kde je zvůle, jsou jen gesta", "Jak se máme bránit? 3 podněty podáme a 4 nám zamítnou." Vojtěch Šprdlík za skupinu už dříve uvedl, že obyvatelé městské části Maloměřice a Obřany požadují zastavení přípravy stavby protipovodňové hráze, kterou považují za nesmyslnou. Podle něj opatření vyhovují developerovi, který vlastní v městské části pozemky v záplavovém území a bez hráze na nich nemůže stavět, lidem přitom hrozí vyvlastnění.