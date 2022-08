U Máchova jezera bude taneční open air festival, má největší stage v historii

Doksy (Českolipsko) - S největší jevištěm ve své dvacetileté historii začne dnes navečer na pláži Klůček u Máchova jezera víkendový taneční open air festival, který je největší svého druhu v Česku. Hlavní hvězdou dnešního programu bude nizozemský DJ a producent Afrojack, v sobotu by vrcholem programu mělo být vystoupení berlínského producenta Paula Kalkbrennera. Podle organizátorů se dají vstupenky stále zakoupit.

V plném rozsahu se festival Mácháč koná po třech letech, předchozí dva ročníky ovlivnila koronavirová pandemie. "Každý festival, který přečkal dvouleté covidové období, je svým způsobem ve zvláštní situaci. Nám se však podařilo vše ustát a navíc jsme letos investovali větší prostředky nejen do programu, ale postavili jsme k 20. výročí i největší stage v historii festivalu. Zároveň se nám podařilo dodržet závazek ohledně obratu festivalu více k ekologii, aby dopady na okolí byly co nejmenší," uvedl pro ČTK za pořadatele Petr Tajčman. Diváci budou moci odpady třídit do speciálních barevných košů a letos poprvé se budou používat i zálohované vratné kelímky.

Kapacita areálu je stejná jako v předchozích letech. "Protože z jedné strany máme vodu a z druhé les, takže není prostor areál zvětšovat. Letos se ale snažíme, aby byl pro návštěvníky pobyt v areálu komfortnější, a to i třeba na úkor toho, že nepustíme do prodeje plnou kapacitu areálu, což je zhruba 10.000 návštěvníků za den," dodal Tajčman. Vstupenky se podle něj dají sehnat stále v předprodeji, k dispozici budou dnes i na pokladně po otevření areálu.

Organizátoři považují svůj festival za ojedinělý v českých podmínkách. "Ač to možná zní troufale, tak pláž Klůček na břehu Máchova jezera je opravdu místo, které u nás nemá konkurenci. Ten genius loci se popisuje slovy jen těžko, ale jiný festival u jezera na krásné písčité pláži, která je obklopena lesem a odkud můžete za zvuku hudby pozorovat západ slunce u nás opravdu není. A k tomu si přičtěte obsazení, které se vyrovná těm největším evropským festivalům elektronické hudby," uvedl Tajčman.

Pátek podle něj tradičně potěší hlavně fanoušky mainstreamové taneční hudby, kdy vystoupí v hlavním čase nizozemský producent Afrojack. Jinou dramaturgii než v minulosti bude mít druhý den festivalu. "Do sobotního programu jsme obsadili mnohem více zahraničních umělců a obrátili se hudebně spíše k technu, což potvrzuje i headliner Paul Kalkbrenner," dodal Tajčman.

Festival bude tradičně i pod dohledem policie. "Zaměříme se na to, aby nám návštěvníci nevozili na festival drogy, budeme dohlížet na dodržování veřejného pořádku a na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Neméně důležitým úkolem je pro nás také prevence před krádežemi věcí nebo vozidel. Úzce spolupracujeme i s pořadateli akce, se kterými jsme o zajištění bezpečnosti v místě konání festivalu opakovaně jednali a setkali se s jejich vstřícností k našim požadavkům," uvedla na webu policie mluvčí Ivana Baláková.